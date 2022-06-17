大熱動漫《SPY x FAMILY》4款Uniqlo UT 香港正式上架！其中安妮亞黃色Pocket Tee 款未出已經人人準備搶購，果然引起炒家出手，開售當日實體店、網店的女裝size (S/M碼)被秒殺，一天內全線所有尺寸售罄！



安妮亞UT 旋拍、日拍炒到200蚊港紙一件

《SPY x FAMILY 間諜家家酒》中的粉紅頭髮小女生安妮亞表情趣怪，UT中的黃色安妮亞款Pocket Tee，就在小口袋中暗藏她對「次子」擺出的搞笑輕視笑容，設計圖一公開已人人話搶。最終很多貨都被放上日本Yahoo拍賣、香港旋轉拍賣，由$99炒至$200以上！

很多安妮亞UT都被放上日本Yahoo拍賣、香港旋轉拍賣，由$99炒至$200以上

別以為Yen平就叫身在日本的朋友買，那邊同樣售罄，日本網拍已炒到3000日圓（原價¥1,500）



別以為Yen平就叫身在日本的朋友買，那邊同樣售罄，日本網拍已炒到3000日圓（原價¥1,500）

Uniqlo官宣止炒風 幾時再版開賣？

Uniqlo在6月16日晚facebook宣布「注意啦! 各位 #安妮亞迷 😍 《SPY x FAMILY 間諜家家酒》𝗨𝗧 由於受到大家好評, #安妮亞 款 已經追加額外製作, 並即將再度上市,記得密切留意官方情報😍」不過就未寫明再版日期，那究竟幾時再版？原來再版發售日已神秘公布？

4款 SPY X Family UT 介紹｜點圖睇安妮亞tee再版日期

今次UT聯名系列其實共有4款，包括淺綠色全家福、黃昏洛伊德剪影、低調黑色背print款，而安妮亞黃色pocket tee的再版日，原來日本官網已經秘密公開？