Switch 本周有很多動作類新遊戲：《忍者龜：許瑞德的復仇》、《火焰之紋章無雙風花雪月》，還有細廠橫向動作《FINAL VENDETTA》，即睇5款必玩Switch動作game推薦。



在戰棋世界割草《火焰之紋章無雙風花雪月》

無雙系列曾與《勇者鬥惡龍》、《進擊的巨人》、《薩爾達傳說》合作，將不同ACG作品的世界觀融入無雙系列，《薩爾達無雙》反應和銷路都相當好，任天堂再跟光榮Omega Force合作，與戰棋系列《火焰之紋章 風花雪月》SRPG合作。

正式試玩，無雙系列「割草式」動作依然流暢，也有華麗的無雙技，無雙始終玩了十幾年，加入《火紋》元素也未能令玩法有重大突破，開心是本作可單機分割畫面雙打，不過Switch機能真的比較差，相當之lag，最好還是駁電視才雙打吧。另外，它始終是動作主導的無雙，別太期待有很重的劇情元素，當它是「火紋明星嘉年華」開心爽玩就好，是一款有80分的不俗之作。（$429）

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街頭快打精神至敬作《FINAL VENDETTA》

雙人橫向合作通關動作game《FINAL FIGHT》，在80年代機鋪文化中盛極一時，是最多人「Con機」的熱門類型。《FINAL VENDETTA》由人設、過場劇情、背景音樂、畫面風格都是一款「精神至敬作」，可從3個能力不同的角色中選1至2人同場合作（不設連線對戰），拳腳清版，又可以執錢執食物，執刀仔當武器，真係好好玩！

打法實在不用教了，3個角色分別是基本、速度、力量之別。畫面真的很懷舊，更可以開CRT舊式電視filter。以不同角色打爆機後，都可以追加新mode。不過難度頗高，1個角色得5條命，用清就game over。（$320）

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6人爽快連線清關《忍者龜：許瑞德的復仇》

如果你曾在街機、紅白機、超任打過舊世代的dot dot畫《忍者龜》多人橫向動作game，你一定會喜歡這款可6人同玩的懷舊作《忍者龜：許瑞德的復仇》。它的畫風復古，但畫質跟動作流暢度都達現今水準。

除了單機清關，更可以連線6人同玩，最搞笑是6人合作時要用4隻忍者龜+老鼠師傅，最後一人竟然是女記者愛普。多人玩時有個mode可自由揀版，不需要由頭打起，$178真是不用多考慮，即買。（$178）

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《Sonic Origins》超音鼠名作大集合

因為《超音鼠》真人電影反應超好，SEGA將多款第1代2D動作遊戲重製，推出名為《Sonic Origins》的新合集，當中包含《Sonic The Hedgehog》、《Sonic The Hedgehog 2》、《Sonic 3 & Knuckles》以及MEGA CD作品《Sonic CD》，玩齊你就會認識全部Sonic系列角色，準備睇第2集電影！唯一不滿是，中文名可否叫《超音鼠》，而不是甚麼《索尼克起源》……（$298）

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Cult Game《香港大屠殺》爆機達都玩

《香港大屠殺》（The Hong Kong Massacre）一睇就想起N年前那款《Sleeping Dogs》，不過它並非GTA式的第三身視點動作，而是俯瞰視角的射擊+動作遊戲，玩家要扮黑社會槍手，像《英雄本色》Mark哥一樣手持雙槍，在版圖中找出敵人一一殺死，射到爆牆，版圖有港式酒樓廚房，屋村村屋等等，頗有港產片味。遊戲的水準其實很高，版圖設計認真。不過難度是非常高的，得1條命一槍就死。（$235）

本作沒甚麼真正故事劇情可言，過場動畫好刻意模仿吳宇森電影：慢動作、白鴿，角色對眼像粒豆豉般小，似乎想扮80年代荷里活片那種「東方人」臉孔。而且版版的影片都差不多，重複又重複好重口味，好聽叫Cult、難聽講點悶，難怪連達哥都用這款遊戲開咪邊玩邊閒聊。

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