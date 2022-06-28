MHR Sunbreak推出在即 PC同Switch版點揀 舊底Switch獵人應否轉會｜Monster Hunter Rise的大型DLC（G位）Sunbreak即將推出，相信獵人都已經磨拳刷拳準備好和即將登場的新魔物大戰一場了，而今次Sunbreak又相對罕見地有Switch和PC兩個版本，以下簡單總結一下兩個兩版的優點及缺點供尚未決定玩哪個平台的玩家參考。



PC點優點多體驗更佳 但Switch版亦有其不能取代性

記者本身當時Monster Hunter Rise本篇是玩Switch版，到最近的Sunbreak Demo轉玩了PC，兩邊都玩過之下可比較一下。而要說結論就是記者在玩完Sunbreak的Demo之後就馬上買了PC（Steam）版轉會。

主要是Switch的機能實在跟不上Monster Hunter Rise；雖然Rise的畫面不算特別出眾，但始終是用RE Engine製作的新一代遊戲，而Switch本身定位已不是效能向，更已是五年多前的上世代主機，用來玩Monster Hunter這類3D動作遊戲就更顯吃力了。若單機遊戲，MHR在Switch上大部份時間都能保持30FPS；但去到某些地圖如水沒林，或是和人連機遊玩的時候，FPS就會跌到26甚至更多，怎麼都不能說是一個流暢的體驗，尤其是動作遊戲著數流暢度和手感，這方面Switch的機能始終有所限制。

每次打水沒林都lag得不要不要...

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相對地在PC遊玩的話，只要電腦有一定性能就可以擁有極流暢的遊戲體驗：同一條龍以60FPS和真高清畫面來狩獵，手感和享受和Switch版完全不是同一個層次；如果電腦有足夠效能加上有電競級屏幕就可以玩到144Hz的超順滑畫面，或者有更高效能顯卡更可4K 60FPS屠龍。而其實玩家不需要太過強勁的電腦也能玩到流暢的MHR，遊戲的建議配置是GTX 1060，除非你仍在用六七年前的舊電腦，否則有一定配備的打機電腦都可輕鬆遊玩。

只要看過60FPS和Switch的對比後就不會想再玩Switch版了。

當然Switch版還最大優勢就是可以帶出街玩，如果是會帶機去聚會，或者像是當年MHP年代幾個獵人約出去麥當勞狩獵的話，又或者因為各種原因在家難以打機，只能用Switch帶出街甚至帶返工玩，那就只能繼續玩Switch版了。

雖然勉強要說是能用Steam Deck玩MHR，但現時香港擁有Steam Deck的人是極少數，想找同樣用Steam Deck出街連機不太現實。

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Switch版另一優點是幾乎沒有用金手指等修改遊戲數值的玩家；畢竟在Switch上用修改器很容易被hardware ban令主機失去連線功能，但PC版就沒有這個限制，雖然不算常見但偶然也會有玩家回報遇到一刀劈死魔物的玩家，影響遊戲體驗。

轉會雖然體驗更好但無法再和Switch玩家同玩

如果你像記者一樣一開始玩Switch版，現正考慮要不要轉戰PC的話，很遺憾地遊戲並不支援存檔轉移，也沒有跨平台遊玩；因此如果想轉會，不單需要再買一次遊戲、重頭打一次進度，還不再能和Switch版的朋友一同遊玩。

再買一次遊戲只能用錢解決，現時Steam夏日特賣正在進行中，可以半價入238港元入手MHR本篇；而再打一次進度方面，雖說MHR本篇的內容量不是很多，但要在兩三日內全通追上進度打sunbreak仍是不太現實，再者重刷一次任務、裝備和護石也實在是很累（主要是真的不想再打百龍夜行了...）；不過網上已有流傳一些快速通關的方法，有需要話就請再另行研究了。

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總結哪些玩家適合PC版MHR Sunbreak：

1. 全新加入的玩家

2. 較著重視覺體驗及流暢度的玩家

3. 傾向安坐在家中打機的玩家

4. 會用mod的玩家（將魔物改為湯瑪士小火車等）



哪些玩家適合Switch版MHR Sunbreak：

1. 沒有電腦或電腦只作文書用途的玩家

2. 會帶遊戲機出街，或喜歡面對面連線狩獵的玩家

3. 家中環境不允許在家打機的玩家



如果本來玩Switch版，我應否轉會PC：

純以遊戲體驗計PC版遠比Switch出色；惟需要考慮再買一次遊戲的價錢、再打一次進度的時間，以及如果著重和朋友一起狩獵，朋友們又會否跟同一起轉會。



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