MHR Sunbreak武器攻略｜Monster Hunter Rise的大型DLC（G位）Sunbreak即將推出，相信獵人都已經磨拳刷拳準備好和即將登場的新魔物大戰一場了；在之前公開的試玩版中可以一部份新的動作和翔蟲技能，以下介紹一些較值得注目和強力的新技，讓玩家作挑選武器的參考，首先來人氣最高的太刀和大劍。



太刀繼續親生仔 大劍有望重返榮耀

太刀在試玩版中只開放了新蟲技「圓月」的試玩，效果展開一個領域，在領域內成功使出反擊類的招時會追加額外傷害。對擅於見切的玩家來說是很大的提升，但大概主要在單人狩獵中才能發揮，而且一旦普通收刀或使用翔蟲受身就會自動取消（特殊收刀則不會），不太容易掌握。

但是玩家解包出來另一招交換技「威合」非常強，只能說不愧是官方親兒子。威合是另一種特殊收刀，收刀動作很慢，但是收刀期間只要被打中就會消耗一格氣刃等級自動作出反擊（換言之整個動作期間都是有效反擊時間，相當離譜）；而且在威合收刀其期還能放開按鍵取消收刀，再加上威合幾乎可以取消所有硬直，像是櫻花蟲氣刃斬突進後的硬也可取消，一個動作就有數個用途。

威合看起來潛力無限

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完成威合的整個收刀動作之後會消耗所有氣刃等級，變成以居合斬的架式，這時可以四方向墊步移動；並可以跟據玩家在使用威合時消耗的氣刃等級派生一個特殊攻擊。如果以紅刃進入威合的話，其派生威力甚至比真蓄力斬還要高，相當誇張。如果在實際推出時沒有再調整的話，可預見太刀在sunbreak會是非常強勢的武器。

另一方面雖然人氣很高但在MHR中一直都是「地底泥」武器的大劍在Sunbreak中也有所加強，新的蟲技一絲呵成之型相當強勁，簡單地說都是一招反擊技，成功反擊後可極速儲氣劈出真蓄力斬，很大程度解決了一直以來真蓄在MHR中都太慢難以命中的問題；而玩家還可以像本篇的「升龍單手劍」一樣，用小爆彈來自行觸發一絲呵成的反擊。

本地大劍神人Olay在試玩版中用大劍，3分21秒就討伐了電龍。雖然應該無幾多人可以模仿到...（https://youtu.be/qttTbLOW2Bk）

當然最後補一句就是以上都是試玩版及其解包的效果，實際Sunbreak推出時有可能再調整。

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