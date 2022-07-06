【Marvel音樂會】《復仇者聯盟》、《蜘蛛俠》、《蝙蝠俠》，成功的超級英雄電影，背後都有出色的配樂，聽聲如見人，見人就要自帶配樂！原來香港將會有一個超級英雄電影配樂音樂會《Super Heroes Live Orchestra In Concert》，演奏多部Marvel及DC超級英雄電影中的歌曲及配樂，MCU及DCCU粉絲不容錯過！



數英雄 論配樂 DC Marvel均有佳作

無數荷里活大片：《星球大戰》、《奪寶奇兵》、《哈利波特》，還有DC超級英雄之首：《超人Superman》，多首無數人琅琅上口的主題音樂，都出自史上最偉大作曲家、電影配樂家、指揮家John Williams！

John Williams負責創作、指揮的《超人 Superman》配樂CD

睇MCU電影，除了各導演為作品貼身安排的流行曲（比如《雷神3》的《Immigrant Song》），開場睇MARVEL logo，腦中就會響起Marvel電影系列片頭曲《Marvel Studios Fanfare》。Danny Elfman這位與Tim Burton合作無間的音樂天才，大家只會記得他負責過1989年版《Batman》經典主題音樂，其中近年的《Spider-Man 2》、《奇異博士2》都是由鬼才負責配樂。

Danny Elfman 最近為MCU《奇異博士2》創作配樂

DC陣營的英雄電影，就必數Hans Zimmer！他壇長混合電子樂和傳統交響樂的編曲，由他操刀的配樂震撼人心、令觀眾印象難忘。《Batman TDK》、《Batman vs Superman》，還有《WONDER WOMAN 1984》勁好聽的main theme，都是漢斯季默的名作。

Hans Zimmer 為DC系列創作的配樂，評價比電影更高。

復仇者聯盟經典配樂配場聽！

MARVEL音樂會登陸香港 門票由$380起

超級英雄電影配樂音樂會《Super Heroes Live Orchestra In Concert》將於2022年9月正式登陸香港九龍灣！

（圖片來源：超級英雄電影配樂音樂會）

平時都是入戲院睇超級英雄，今次轉轉口味，入場聽Super heroes Orchestra！鐵甲奇俠、美國隊長、雷神，DC的神奇女俠、蝙蝠俠、超人，同場crossover，真是難得一次的大集合。

（圖片來源：超級英雄電影配樂音樂會）

今次音樂會由香港著名指揮家馮嘉興先生指揮The Symphonic Pops管弦樂團演出，當中包括樂團首席Ryoko Arai、豎琴首席「香港豎琴四重奏」創辦人之一譚逸嘉小姐 ，以及60多位職業樂手。而場中更有巨型的大屏幕，同步播放電影畫面，影畫完美同步，氣勢磅礴！超級英雄粉絲不能錯過！

超級英雄電影配樂音樂會《Super Heroes Live Orchestra In Concert》10日至12日，將於2022年9月10日至12日在香港九龍灣國際貿易展貿中心 Star Hall 舉行，演出場次僅限四場，門票價格由$380起。現透過「01空間」優先訂票，可免手續費購票，並有機會獲得較前位置；或以「01積分」抵扣，以$290優先訂票，數量有限，換完即止。

超級英雄電影配樂音樂會（SUPER HEROES LIVE ORCHESTRA IN CONCERT）

點擊進入購票網站

日期及時間：2022年9月10日 - 12日

- 9月10日19:30

- 9月11日15:00 及 19:30

- 9月12日15:00



地點: 九龍灣國際展貿中心3樓匯星 (Star Hall)



票價：$680, $580, $480, $380（另加$15手續費）



備註：

- 音樂劇全長約100分鐘，外加15分鐘中場休息時間

- 透過「01空間」購票享：

*$0手續費 (名額有限 售完即止)

*有機會獲得較前位置

*低至半價$290換購*

