《尼爾：自動人形》10月推出NS版　收錄先前DLC關卡追加免費服裝

SQUARE ENIX 在線上直播節目「Nintendo Direct mini Soft Maker Lineup 2022.6.28」宣布人氣動作角色扮演遊戲《尼爾：自動人形》將於 10 月 6 日於 Nintendo Switch 發售。



自 2017 年推出的《尼爾：自動人形》將以完全版「NieR:Automata The End of YoRHa Edition」形式發售於NS 發售。

《尼爾：自動人形》將會在Nintendo Switch上發售，2B粉絲不容錯過。

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Switch 版將追加免費贈送的服裝「6C2P4A118680823」。

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