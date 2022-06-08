《烙印戰士》連載再開　由STUDIO我畫繪製　傳達三浦老師構思結局

於本日白泉社宣佈《烙印戰士》將會6月24日發售的《Young Animal》上恢復連載，同時公開《Young Animal》編輯部及監修的森恒二的信息。



《Young Animal》編輯部的信息簡單來說是感謝讀者大家對三浦建太郎老師的冥福，編輯部亦對他的離去感到悲傷。今次邀請到三浦老師生前好友漫畫家森恒二為《烙印戰士》的結局進行監修，STUDIO我畫進行擔當編輯。會以三浦老師遺留的構思向傳達讀者們的故事的終末，希望讀者可以一同迎接結局。

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亦指從下期到「幻象世界篇／妖精島之章」的結局，將分為6集刊載。之後預計邁入新篇章。重啟連載後的編製人員名單為「原著：三浦建太郎 漫畫：STUDIO我画 監修：森恆二」，單行本也將延續原有編號。

漫畫家森恒二的信息內容是回想森恒二與三浦建太郎的過去，指會與三浦老師學生們的STUDIO我畫以及三浦和他的恩師島田董事一同全力支持完成這位好友的作品結局。

至於作品結局是如何就待這些繼承了三浦老師的人們完成後為大家帶來了，希望可以順利地可以一同迎接故事結局。

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