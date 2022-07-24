《龍珠》孫悟空的12種不同動漫畫風演繹 死神最攪笑JoJo版勁Sexy｜網路上不時都有畫師將動漫角色以另一部動漫的畫風來繪畫，將一個既有人物以另一個風格重新演繹往往有化學作用，例如以任何動漫人物以《JoJo的奇妙冒險》風格重畫的時候大都會變得十分有趣，因此每當有這類圖畫出現時亦都很易在網上被廣傳。最近就有一位「畫風職人」MillkunTV以「動漫人物的12種不同風格」打響名堂，今次被12變化的是《龍珠》孫悟空。



孫悟空的12種動漫畫風演繹 死神、柯南版最攪笑

MillkunTV是一個日本繪畫頻道，最有名是製作翻頁動畫，去年的《進擊之巨人》翻頁動畫有超過2千萬播放次數。而最近開始製作的「12種風格」系列亦受歡迎，是將知名動漫人物以12種不同動漫作品的風格來繪畫的手繪Time Laspe影片；之前已製作過《鬼滅之刃》的甘露寺蜜璃和墮姬，以及《SPY X FAMILY 間諜家家酒》的安妮亞、約兒等，今次就再將《龍珠》的孫悟空以《海賊王》、《全職獵人》等12部知名少年漫畫的風畫重新繪製。

影片以縮時方式拍攝了整個手繪過程。（MillkunTV）

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即睇日本畫師《龍珠》孫悟空的12種不同動漫畫風演繹：



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12種風格裡有一些出來的效果十分攪笑，例如《死神》風格，將孫悟空變成久保帶人（黑崎一護）式的尖下巴美型男，但卻仍然頂著原著招牌的刺蝟頭，效果十分惹笑。另外在繪畫《JoJo的奇妙冒險》風以及《進擊的巨人》風時，有按照該作品的風格來設計了孫悟空的新髮型，JoJo風是變成細長、扭曲的「觸手頭」，整個人物更是變得十分Sexy；而巨人風則是艾倫後期的all back造型，兩者都十分維妙維肖。

MillkunTV的孫悟空的12種不同動漫畫風演繹影片：



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