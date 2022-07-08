MHR Sunbreak攻略 太刀泛用配裝｜Monster Hunter Rise的大型DLC（G位）Sunbreak魔物獵人堀起破曉已經推出，相信獵人們都已經開始全力狩獵；《香港01》科技玩物頻道繼續會有MHR攻略，以下為太刀泛用高火力配裝及新技威合心得。



新交換技威合屈機 集火力、機動性於一身

又型又大力的太刀一向是獵人們的最愛，來到Sunbreak太刀也仍然是強力武器；雖然本來傷害極高的氣刃兜割被大大削弱，但就換來了威力更強的威合。威合是特殊收刀的交換技，效果是緩慢地收刀（可用納刀術加速），收刀期間有自動反擊判定，被打中會時消耗一層氣刃等級自動作出反擊。

而完成整個收刀動作之後，若玩家繼續按實ZR（R2）制，角色的氣刃等級便會快速地消耗至0，然後在鬆開ZR制時根據玩家消耗的氣刃等級作出不同強度的「氣刃解放斬」攻擊；如果由紅氣刃施展威合消耗到0氣刃，打出來的解放斬威力驚人，以至可以媲美大劍的真蓄力斬。

威合儲滿一刀劈落去唔是講笑

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而威合好用的地方在於在只要玩家不放開ZR制，可以按方向+B（Ｘ）制墊步移動，而且鬆開ZR時也能輸入方向出刀，即使原本背向敵人也能瞬間向前出刀，同時出刀期間還自帶霸體；如此破格的性能力持之下，就算是記者般的太刀新手也極少出現斬不中或被打斷的情況。

威合完成後的墊步架式不消耗耐力（當然墊步會扣氣），可以儲到地老天荒

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以下為Sunbreak現時太刀的泛用高火力配裝，基本上任何太刀都適用，主要技能都是物理系常用的攻擊、看破、弱點特效和超會心，不過最重要的是翔蟲高手和納刀術。交換技方面重點是櫻花鐵蟲氣刃斬和威合，其他都可按自己喜好配置。

武器用冥淵龍太刀，雖然有負會心但是高物攻長紫斬，而且百龍飾品是3洞可以裝鋼龍珠，是現時最強的太刀；但如果護石不夠好或者想出多一些技能，也可以使用洞數多神火太刀或霞龍太刀。防具用冰狼頭、冥淵身、冰牙龍手、火龍腰和爵銀龍腳，配出來的技能有看破5、攻擊4、超心3、弱特3、收到術3和翔蟲高手1。

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注意上圖是配裝是沒有護石的，可視乎你的護石來調整技能及飾品，記者運氣較好本篇時有一個迴距3+翔蟲高手2的護石剛好完美配合。當然如果有看破或者攻擊+多洞的護石也好，但記得要優先出滿翔蟲高手和收刀術。

個人特別建議如果護石許可的話要配出迴避距離，洞數不夠的情況下個人甚至會犧牲看破，或者不用冥淵而改用神火太刀插珠出迴距。有迴距的太刀是另一種意義上的強和好用，不單平常走位更靈活，最重要是威合收刀後的墊步也受迴距加成，有迴距就更容易調整位置追斬魔物。

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多洞就是方便

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實戰打法很單純，用櫻花鐵蟲氣刃斬快速上紅刃然後出威合，再用櫻花斬 / 反擊等再儲紅刃loop。因此翔蟲能手是必出技能，沒有翔蟲能手的話櫻花斬CD太長，會太太影響輸出。另外納刀術當然也是必備，提高威合的速度。當然如果對操作有自信，也可以用圓月的領域內無限氣刃效果來不停出氣刃斬升氣刃等級。

威合幾乎可以連接在任何太刀的攻擊後使用，也能取消大部份太刀的硬直，包括櫻花鐵蟲氣刃斬之後的收刀也可取消；只要身上有翔蟲，櫻花鐵蟲氣刃斬>威合取消>馬上再出櫻花鐵蟲氣刃斬就能極速提升氣刃等級。

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幾乎可以取消所有動作的威合

使用紅刃威合命中敵人之後按ZR可直接使用氣刃迴旋斬/無雙斬，斬中的話就可升一級氣刃，可當成準確打中目標時的獎勵。另外是威合自帶反擊，在危急的時候威合也可以當成保命技使用；不過始終要用一階氣刃會減少輸出，因此還是不要太依賴為好。

記者配了迴距所以攻擊只有4；吃了怪力種子攻擊力402，打訓練場木人一套紅刃威合傷害超過4000，威合解放斬最後一擊傷害超過2000，非常爽快。

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