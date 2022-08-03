Minecraft 發佈NFT禁令　這平台直接受到衝擊　背後原因是甚麼？

Minecraft 在多個平台都有非常高的人氣，而在現今這個GameFi、NFT遊戲成為開發商視為金雞母的時代，Minecraft 的開發商 Mojang 則是很清楚的表明了自家的立場：他們既不支持，也不會允許 Minecraft NFT的出現。



▼▼▼Minecraft發佈「NFT禁令」？▼▼▼

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在官網的聲明中，Mojang 表示：「為了確保 Minecraft 玩家擁有安全、包容性的體驗，我們的 Minecraft 客戶端和伺服器應用程式不允許整合區塊鏈技術，也不會允許他人使用包括世界、皮膚、個人資產或者其他 Mod 的遊戲內容來創建 NFT」。

Mojang 表示他們已經和多家創建 Minecraft NFT 相關的公司進行溝通，認為這些NFT代幣並不具備包容性，反而加劇了「窮人和富人之間的對立情境」。Mojang 還表示目前許多NFT存在有欺詐的嫌疑，並且被認為是來「撈一筆就跑」的企劃，這些都與他們的理念不合。

NFT Worlds 直接受到衝擊

Minecraft聲明一出，直接受到衝擊的就是 NFT Worlds 。基於 Minecraft 遊戲引擎開發 NFT Worlds 代幣及 NFT 價格雙雙崩跌。

NFT Worlds 是一個完全去中心化、的遊戲生態系統，而最重要的是他們使用的是 Minecraft 及其龐大的開源生態，NFT Worlds 建立在 Minecraft 社群骨幹基礎，並對其進行了以太坊區塊鏈的擴展。

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