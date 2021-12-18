Minecraft創下遊戲歷史里程碑　YouTube上觀看次數突破1萬億次

有數據顯示，截止今年8月，《Minecraft（我的世界）》的月活躍用戶已經超過了1.41億，成為了當前活躍玩家最多的遊戲之一。



而在2020年，《Minecraft》就已經成為了YouTube上最受關注的話題，在當時的總瀏覽量達超過了2010億次，這也為今天遊戲的總瀏覽量超過一萬億次打下了紮實的基礎。

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據悉，目前YouTube上《Minecraft》的社區由來自150個國家和地區的3.5萬名創作者組成，這些創作者為《Minecraft》提供了大量的二次創作內容，並維持了該作在YouTube的關注度。

作為電子遊戲史上最知名，同時也是最成功的沙盒遊戲，《Minecraft》憑藉其幾乎無拘無束的自由度與開放度，吸引了大量的創作者孜孜不倦的為遊戲進行各類創作，填充遊戲內容。

此次《Minecraft》能夠獲得累積點擊量超一萬億次的成績，與這些身處世界各地的創作者，以及每一個《Minecraft》的玩家都有着密不可分的關係。

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