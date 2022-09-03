日本Twitter 網民熱議：有甚麼物品買二手比買全新更好？｜一般而言買東西都是買一手新品比較好，但現時世界各種二手交易平台都十分發達，買二手比以前方便得多的同時，不少人甚至覺得許多東西買二手比一手還要好。最近日本推特上就有人討論什麼東西是「買二手比一手還要好」，引來許多網民留言回應。



新貨不一定等如好｜適當買二手消費更精明

這個其實是日本的二手交易App「樂天RAKUMA」舉辦的抽獎活動，只要在推特上分享自己覺得「買二手比一手還要好」的物品，就有機會得到禮券等獎品。網友們提出的東西從漫畫、衣服、汽車到滑雪用具五花八門，也順帶掀起了一波關於「什麼東西應該買舊不買新」的討論。如果是入宅較深的朋友相信對二手交易不會陌生，不少宅宅買漫畫、小說以至Figure都會選擇二手，比全新一手往往便宜得多；甚至有人認為與價錢無關，有些東西真的是買二手比全新更好。

不少人都會交易二手玩具，一來較便宜，二來自己不想再玩/儲的玩具放出去又能回收成本，再去買其他玩具。（Carousell）

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即睇日本推特熱議各種買二手好過一手的物品：



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日本推特熱議各種買二手好過一手的物品（詳細解說請見圖輯）：



【01】 漫畫



【02】 舊書



【03】 遊戲



【04】 童裝



【05】 兒童滑雪用具



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【06】 二手車



【07】 iMac



【08】 舊款旗艦級電腦



【09】 菲林相機



【10】 結他



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