The Last Of Us Remake PS5重製版簡評:畫面全面提升堪比2代|在全球各地均評價極高、被喻為一代神作的《The Last of Us》的PS5重製版本《The Last of Us Part I》即將推出,《香港01》科技玩物頻道獲Sony邀請參加遊戲優先試玩,以下為遊戲簡評。



***以下評價僅限於PS5版本,遊戲預定會在將來推出PC版。

畫面為The Last of US 2級數 Remaster版無法相比

《The Last of Us Part I》的最大賣點就是畫面:今次並非是高清化的Remaster,而是以PS5的最新引擎重製原作,畫質、視覺效果均大大提高,尤其是和液體有關的表現堪稱神乎其技,水面的反射、下雨時積水泛起的漣漪、玩家踩上水氹時產生的波紋、浸水後變濕的衣物材質等,全部以次世代的標準製作,絕非8年前的Remaster版本可以相比;將兩者的畫面左右排在一起比較就更明顯了。

除了液體的處理外進入感染區時的苞子飄浮的效果也很出色,還有一個記者個人印象頗深的是爆頭特效,除了血花飛濺外還能看到子彈從敵人後腦穿出時造成的開放性傷口,十分逼真。

畫面真心靚

按圖放大The Last Of Us Remake和Remaster版的畫質對比:



按圖放大The Last Of Us Part I(Remake版)遊戲畫面截圖:



《The Last of Us Part I》的人物的臉部及模組都重新製作,看起來更自然更像真人、以至有少許像是看美劇般的感覺;或者可能有人會說比較喜歡以往稍為帶「遊戲」風格的造型,不過記者個人就覺得重製版的造型更貼合《The Last of Us》沉重的末世故事。

重製版的艾莉和喬爾

還有就是引入了《The Last of Us Part II》獲好評的改槍畫面,和2代一樣賞心悅目,槍枝和桌面的材質仔細度之高令人激賞,可惜不是每個部位的強化都有專用動畫(一些只有擰螺絲的動作)。

各種強大的無障礙輔助功能 惟無多人模式

遊戲會收錄《The Last of Us》的完整單人模式以及DLC「Left Behind」;另外也增加了「永久死亡模式」和「Speedrun模式」等新功能,前者很容易理解就是只得一命,而家玩可選擇在此模式下死亡時會失去多少進度,可以選由章節的起點重新開始;當然最硬派的玩法就是一死就完全Gameover要重頭再來。

各種無障礙功能,但一般玩家通常不會用到

「Speedrun模式」(快速通關模式)顧名思義就是遊戲內建的速通玩法,開啟後遊戲內將顯示計時讓玩家追蹤時間及最佳記錄(在劇情動畫和過場時會停止計時)。遊戲也會顯示目前章節的最佳記錄讓玩家知道哪些部份「還可以更快」。

除此之外是遊戲有著完整的無障礙輔助功能,不論是聽障以至視障玩家都可以有方法玩到本作,例如對視障人士有朗讀遊戲文字的功能等;這固然是很值得欣賞的一件事,不過對一般玩家而言就無關重要了。

不過有一個很不好的消息是,在初代極受好評的多人模式並沒有收錄在《The Last of Us Part I》內,而是會在將來另行獨立推出;這一點無疑會很影響玩家的購買意慾。

沒有了多人模式大概是本作最爭議性的地方

玩家最緊張的劇情:官方稱忠於原著沒改

在遊戲未上市之前一直有新聞指遊戲的劇情會有所更改,不過在最近的製作團隊版訪問中,官方則表示遊戲將會「忠於原著」劇情不作更改。而這方面在撰文之時記者尚未通關整個遊戲無法透露什麼(畢竟在正式推出前誰也不知道會不會在劇情的最後來個大反轉之類);如果初代玩家實在覺得憂慮(亦非常理解會有憂慮),也可以到遊戲實際上市之後等等看有沒有通關影片、看看劇情有否更改或大變動等。

以記者遊玩到的部份而言情節都和原作相同

總結:現代畫質重溫經典 是否值回票價就見仁見智



《The Last of Us Part I》可簡單理解為將初代《The Last of Us》以《The Last of Us Part II》級數的畫面重新演繹一次,以PS5世代的畫質及效能重溫經典當然很好,不過遊戲主要賣點只有畫質提升及小量新功能、沒有了經典的多人模式之下,是否值得為此花70美金 / 568港元就見仁見智了。個人覺得如在將來公布擁有《The Last of Us Part I》的玩家可免費或以優惠價獲得《The Last of Us》多人遊戲的話便算值得入手,不過未有官方公布的當下,就可能比較建議等待進一步消息或者等折扣了。



