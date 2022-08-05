Xenoblade 3 異域神劍3 玩前必知3件事 戰鬥系統基本解說 Switch｜7、8月份其中一隻最重量級遊戲《Xenoblade 3》異度神劍3已經推出，以下為買Game前必知3件事，以及遊戲的戰鬥系統基本解說。



1. 我沒有玩過Xenoblade 1和2，能不能直接玩第3集？

Xenoblade 3和前兩集是獨立的故事，就算沒有玩過之前的集數亦不太影響遊玩體驗。當然遊戲的世界觀、設定以及戰鬥系統等會有由頭兩集一脈相承的地方，如果有玩過前兩集當然會更熟悉和有親切感。大概有些類似Dark Souls系列一樣，就算沒玩過Dark Souls 1、2，也不太影響玩Dark Souls 3、Elden Ring時的體驗，但如果有玩過前作就能有多一些額外體會。

再不然先玩完3，然後才回去補回1、2集，也是別有一種樂趣

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2. Xenoblade 3遊戲時間有幾長？抵唔抵玩？

Xenoblade系列向來以足料「大件夾抵食」見稱，據統計網站「howlongtobeat」的數據，單是完成主線故事已需要50小時以上，做完支線的話平均七十多小時，若是要全破、全元素收集的話更是有100小時的內容量。當然遊戲並一定是越長就越好，Xenoblade始終是較本格的JRPG，如果並不好這口的話再多內容量也不會覺得抵玩。

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3. Xenoblade 3有無通關後及周回元素？有無需要多周目達成的內容？

遊戲通關後會開放一些新系統，首先可以在休息地降低角色的等級，因為等級越低時打怪獲得的經驗越多，這樣一來就可以用高等級角色「帶練」快速升等；另外還可以為角色更換英雄飾品以及部份外觀。

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然後還有「新遊戲+」，可以繼承角色等級和道具來開啟新一輪遊戲。而在新遊戲+中變成墓碑的珍稀種怪物都會復活可再次討伐；在討伐成功後可看到一周目的討伐記錄，也能繼承一周目中獲得的靈魂駭客戰技和技能。不過目前已知遊戲應該是沒有必須多周目才能達成的元素，可以在一個周目內100%破關。

戰鬥系統基本解說

Xenoblade系列的戰鬥系統十分複雜，到沒接觸過的玩家來有可能較難上手，以下整理一些戰鬥系統的重點方便玩家快速上手。

戰技和天賦戰技：角色的攻擊有自動的普通攻擊和戰技兩種，而戰技可說是本作的核心，各種強大的攻擊和連技都是由戰技開始。每個角色可以裝備三種戰技，在戰鬥中用X、Y和B鍵發動。而達成條件時（每個角色不同）可累積「天賦戰技」量表，儲滿後就可按A使出天賦戰技，可理解為每個角色的必殺技。

另外一些戰技有特殊效果，如破防、暈眩等，但要發動這些效果時通常會要求玩家由目標的指定方向（如側面或背後）使用戰技時才能發動特殊效果；玩家和目標的相應方向可以由戰技欄上方的箭咀確認。

發動戰技特效需要走位，但走動時角色不會普通，除了減低輸出外還會延後了取消攻擊的時機，因此走位要盡量眼明手快。

取消攻擊：中文很難理解，其實即是所謂「Cancel」；在普通攻擊後適當時機發動戰技，便可取消普攻的硬直，戰技威力也會提升，是遊戲由早期到後期都會用到的技巧。另外是也有戰技->天賦戰技的Cancel路線，能進一步提升本身已經大力的天賦戰技威力，務必要掌握這個技巧。

Cancel成功時會見到有白光閃爍的效果。

連擊：按照特定順序發動戰技的「破防」、「暈眩」等特殊效果時便可發動連擊。連擊有兩種，分別是破防->倒地->暈眩->爆裂，以及破防->倒地->浮空->猛擊。兩種連擊的不同處是後者傷害更高，但前者有打消精英敵人憤怒狀態的效果，要看情況運用。幸好本作AI算很聰明，只要玩家自己發動破防技能，AI往往都懂得自動接技，大部份情況不用自己操作。

早期主要火力都是靠將敵人打至暈眩，再用主角諾亞有暈眩特效的天賦戰技打出大傷害。

以上是遊戲較早期的戰鬥，隨著主線進度還會開放銜尾蛇及連鎖攻擊等進階戰鬥系統。主角一行人可通過「靈銜連結」互相配對成三組變身成擁有強大戰鬥力的「銜尾蛇」來戰鬥；變成銜尾蛇時能使用更強的戰技和天賦戰技，而且戰技更是沒有冷卻時間可連環使用；不過相對隨著變身時間「過熱計量表」亦會隨之上升，累積滿後靈銜連結就會解除並進入冷卻時間，所以應把握時機在過熱前發動強大的天賦戰技。

由不同角色主導的銜尾蛇有不同外觀及性能，令戰鬥變得十分多元化。

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