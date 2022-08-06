Xenoblade 3異度神劍3攻略 8個必知實用心得 隱藏諾彭銀幣兌換處｜7、8月份其中一隻最重量級遊戲《Xenoblade 3》異度神劍3已經推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，提供幾個開荒期實用心得及小技巧，以及對遊戲早期幫助非常大的「諾彭銀幣」兌換處。



1. 等級壓制

本作的等級壓制機制頗大，尤其是早到中期，等級相差1級以上就已經會感到很明顯的戰力差距，就算只是路邊的雜卒，若果等級差了3級以上的話也是很容易被對全滅。因此若果見到敵人等級比自己高時，可不用急著挑戰，到等級提升之後再回來打也是可以。

如果真的覺得太難玩，可隨時在設定中更改難度

2. 不用瘋狂練等

雖然剛才說本作等級壓制嚴重，但是也沒有必要一個勁地瘋狂刷怪升級，一來打稀有怪物時等級比對方低會有額外獎勵，二來等級刷得太高時，就變相浪費了沿途的支線、英雄任務等帶來的經驗值。而且最重要的是通關之後會開放降level功能，這時就可以手動降低level來越級打Boss快速刷level，所以早期不值得花太多時間來練功。

建議最好只要打到等級和該地區的怪物相差一兩級便可以了；但如果來到新地區發現等級和敵人相差4~5級甚至更多時，就需要練一練等才好去探索了。

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3. 善用我的最愛及取得順序

到遊戲中期開始玩家身上會有大量飾品，建議玩家將一些強力的飾品（如在鐵巨神的遺產處取得的裝備）按Y登錄到我的最愛，這樣更換裝備時就方便得多。另外在打完Boss之後，可將排序改為取得順序（按-號），便可查找剛才Boss掉落的裝備，如果是有用東西便可以開刷。

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4. 英雄任務

當玩家解鎖英雄任務之後建議可優先解完，一來這些任務都有重要的劇情，不做的話會錯過很多重要資訊；而最重要的是主角一行人的英雄覺醒任務做完之後會解鎖職業等級上限到20級，能大大提升隊伍強度。

除了主角一行人之外，劇情中遇到的各個英雄角色都別具魅力

5. 有落下傷害

今集有落下傷害，從高處摔落會扣血，太高的話更會直接死亡回到重生點；因此不要太興奮見到目標在懸崖下方就跳下去。另外是有一些遊戲沒教學但很實用的操作，例如推前同時按下左Analog是自動跑步；按實ZL同時移動右Analog可移動及縮放視角，在戰鬥和探索時都十分方便。

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6. OT解決方法

前中期戰鬥很容易遇到「OT」（Out of taunt）問題，即是其他角色輸出（仇恨）太高導致坦克拉不住怪，結果DPS被敵人攻擊下很快就會死亡。小技巧是情況危急時可以用銜尾蛇變身，因為變身後無敵，只要不攻擊的話仇恨就會再被坦克拉回去，到安全後再解除變身。

一般戰鬥時也可先操作坦克（彌央和蘭茲），拉穩了仇恨再換回輸出角色打傷害。

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7.銜尾蛇靈樹技能推薦

建議先點出戰技取消戰技，然後點出戰技取消戰技後不增加過熱量；然後選擇一些施放動作快的戰技，就可以在戰鬥中瘋狂連招打出大量傷害；或者選擇能有防破、倒地的技能來打出連擊。

努力打SP學技吧

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8. 諾彭銀幣兌換處

玩家在完成地圖事件、打倒強敵或開啟寶箱等時都有機會獲得諾彭銀幣、諾彭金幣和乙太精華這三種稀有貨幣；而它們的攜帶上限都是99個，滿了之後再撿到就會自動賣掉，相當浪費。如果是探索地圖較勤力的玩家，會發現銀幣很容易溢出；幸好遊戲有一個好地方可以讓玩家使用這些銀幣，就是在第二章到達沙漠時有一個諾彭幣兌換所，可以用銀幣和金幣兌換強力的飾品。

在地圖上的位置是佛尼斯地區的「賢者之家」；但入口不在附近，而是經稍遠處的「巨鷹石門」洞窟進入。

換完飾品還有剩的銀幣建議可拿來製作料理，省卻自己收集材料的功夫。

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