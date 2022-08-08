社交平台UP一張相隨時夠起底 呢樣食物極危險 專家教保障私隱3招｜由Facebook、Twitter到Instagram、抖音等等，現代人生活總離不開交社平台，固然和人分享生活點滴是都市人忙碌生活中的一大樂趣，但使用社交平台分享日常生活時若不加注意的話，原來很容易就能被人特定出姓名以至地址等個人私隱，甚至一張照片就足以「起底」。



5000日圓找專家肉搜

日本朝日電視台近日播出特備節目，最近有所謂「SNS特定屋」服務提供，內容是跟據某人在Facebook、Twitter等社交平台或其他網站上傳的照片來分析該人的個人資訊，找出照片拍攝的位置以至其居所等個人情報，收費可低至5000日圓，人人自危！

電視節目請來一位個人情報專家來示範如何從照片中特定出個人情報，其中一個重要情報來自「電線桿」；因為日本幾乎所有的電線桿都寫有地址和編號，只要照片有電線桿入鏡就有很大機會得知照片拍攝的位置。

一張相就已能透露大量個人訊息

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相片藏大量個資｜一粒食物都出事

此外陽光及影子也能給出許多情報，例如看電線桿的影子便可以推測出照片拍攝的時間；而照片的背景中如果較容易辨認的建築物，亦是可輕易特定出照片拍攝的位置。還有許多一般人未必會留意的細節，都能特出定照片中人物的位置，像是天台天線面向的角度、建築物的外觀和窗戶數量等等。

專家特別提到女生們喜愛的珍珠奶茶中的珍珠是高危食物，因為珍珠的表面十分光滑，很容易反光映照出周邊的環境和建築物；而在節目中就專家就輕鬆藉由珍珠表面的反光，得知照片中的建築物是六本木，即照片亦是在該處附近拍攝。

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文字Post也中招｜防人之心不可無

另外不單是照片，文字帖文也能透露大量個人訊息；例如若寫上今日下雨、昨天地震、鐵路停駛等，便可以縮小其特定範圍。一次半次的話或者未必足夠，但若果重覆這類帖文，在多次情報比對之下便有機會特定出居住或工作的地點。

而事實上過去一兩年已有多起藉由照片及社交平台帖文等的資訊特定出住所位置、繼而對其非禮或進行爆竊的事件，可見從照片特定個人資訊不單非常可能，更已有人利用作犯罪工具。

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專家教路防被起底｜終極一招你肯唔肯跟？

一張照片、一則帖文就已可透露出如此多個人情報，所以說在社交平台發文、上傳照片真的要注意保護個人私隱；專家亦有教路如何在使用SNS盡量保障個人私隱，首先提到是如果上傳風景照時，就不要上傳包括自己身影在內、而是只上傳風景的照片。若果是自拍的話，可用貼圖等遮蓋自己臉容、背景也可打格以免被上面提到的分析手法特定出照片拍攝位置；還就是最好將拍攝和上傳照片的時間錯開，便不會那麼容易被特定出自己的作息規律和行動範圍。

但如果真的想再保障個人私隱安全，最終極的辦法就是不要在社交平台上傳任何照片，也不要發表任何和自己身邊環境或是特定地區有關的推文。

朝日電視台相關報導：影片連結

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