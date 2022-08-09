哪些角色平常耍廢 緊急關頭有擔當 連登仔神回應：銀魂所有人都係｜動漫遊戲角色其中一個引人入勝的地方是不時有著「反差」，例如表面給人高冷感覺的美少女，實際上卻可能是個容易害羞的女孩，這種反差會給人。最近在連登就有帖文討論有什麼角色是「平常吊兒郎當 但到重要關頭就好可靠」，引起網民熱烈討論。



劇場版胖虎英明神武 銀魂角色最有反差

連登網民「單手揸筆（奧義）」早前在連登討論區發表帖文「一人一個角色平時鳩鳩下/好賤 重要關頭就好可靠？」，然後自己拋磚引玉的提出「劇場版胖虎」。

哆啦A夢（叮噹）一大特色是其劇場版動畫（也稱為「電影版」或「大長篇」）除了劇情比本篇嚴肅之外，角色們的性格言行也都和本篇不同，大雄不像在本篇那麼軟弱、有事無事都向哆啦A夢求救，而是變成了一個善良而堅強的人；胖虎（技安）不再是平常那個蝦蝦霸霸的惡棍，而是有義氣又會保護同伴的勇士。哆啦A夢劇場版大概是動漫文化裡其中一個最具代表的「反差」表現了。

哆啦A夢大長篇裡的角色都會變得十分有型

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即睇連登討論平常吊兒郎當 但到重要關頭就好可靠的反差動漫角色：



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另外網民也提到《銀魂》的坂田銀時以及其他角色也都有同樣的特質，這大概和《銀魂》本身的作品特性有關，《銀魂》大部份時間都是攪笑漫畫，但偶然會穿插一些嚴肅的戰鬥情節，可說整部作品的步調就是不停重覆攪笑和嚴肅反差，那麼裡面登場的角色自然也會有同樣的性質了。

銀時平常只會耍廢撩鼻屎，但到要打起來時卻絕不退縮

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