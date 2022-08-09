PS5 仙劍奇俠傳七簡評：一次不錯的嘗試 比前作大有進步｜經典武俠RPG遊戲系列《仙劍奇俠傳》最新作《仙劍奇俠傳七》最近移植到PS4及PS5，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲簡評。



*以下評價以PS5版本為準

和仙劍6相比大有進步 若再打磨細節能更好

《仙劍奇俠傳7》電腦版其實在去年已經上市，最近則由GSE代理推出PS4和PS5版本。上一集《仙劍奇俠傳6》被一面倒負評，開發的大宇和Softstar痛定思痛，先不論今次《仙劍奇俠傳7》算不算高水準之作，至少和6比起來是大有進步。

首先遊戲畫面總算是提升到當代的水平了，驟眼看起來遊戲畫面是不錯，場景設計亦用心，由普通的村落，到天仙門的根據地，再到雪山、神界、魔界等等，充份展現中式修真武俠的各種風光。

和上一集比畫面真是進步很多

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遊戲玩法及系統也迎來大改動，由以往的傳統指令式RPG，變成類似《伊蘇》系列般的即時ARPG、在地圖上遇敵就無縫進入戰鬥。戰鬥中可以使用普攻、重擊及多種技能，也需要玩家自行閃避敵方的攻擊，同時也有動作遊戲常見的「精準閃避」系統，若能在快要被擊中的一瞬間閃過攻擊的話，可獲得暫時提升攻擊力的效果。

動作遊戲大都為西方奇幻、魔幻風格，偶爾打一下「中式」Boss也是有趣

每個角色都有獨特的玩法，如月清疏、修吾以劍的接近攻擊為主，而主修仙術的白茱晴則可使用不同屬性的法術攻擊，還可以使用法陣更變自己的攻擊屬性，從而派出不同屬性的特殊攻擊等，以ARPG而言系統算是成熟了。戰鬥手感方面，攻擊和技能的特效及打擊感都不錯，但操作感覺有些生硬，許多招式施展和硬直時間都很長，同時敵人的攻擊力又很高，需要隨時注意閃避，並非是爽打爽劈的系統。

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遊戲整體感覺是結合巫師3、FF7 Remake和伊蘇系列等的ARPG玩法，再以中國修真武俠風格演繹；內容量方面，據外國網站的數據要全破本作有30小時以上的內容量，以ARPG而言算是足料。

甚至還學巫師3加了個卡牌小遊戲

雖然遊戲整體來說並不差，但如果仔細考究各個細節的話，就會發現遊戲畢竟還是有些不足之處，首先是人物的建模和現時的真3A級相比有一些距離，另外人物的表情以及在過場動畫時的動作也十分生硬；這裡其實能看出開發是有嘗試盡量讓角色在說話時有相應的表情和咀部動作，但實際出來的效果就讓人看得有少許尷尬。

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但凡牽涉戰鬥的過場動畫都看得有些尷尬，其實看得出團隊有努力了，但出來的效果始終差了那麼一點，給人感覺是經驗不足

而過場動畫的角色動作演出也還有改善空間，鏡頭運用的電影感不足之外，人物動作也有不少地方不太流暢，例如兇獸的奔跑動作不夠動感，給人感覺像是個上下跳動的發條玩具；人物在空中飛行的場景有時也會顯得是滑行或定格浮在半空一般。但如果你並不是太在意這些演出效果和細節的話，那就不算是個大問題。

記者遊玩期間還遇上一個有趣的Bug，就是過場動畫中月清疏的位置錯誤，原本應該是坐在桌邊一同吃飯，但就變成浮在半空中

總結：價錢抵玩 國產武俠遊戲而言夠收貨 期望下集更好



如果將仙劍7和現時市面上的3A大作相比是較難相提並論，但值得一提是本作售價亦較低，原價亦只是約240港元，便能買到30小時以上的內容，將價錢考慮進去的話本作是很有良心了（想當年絕體絕命都市4都夠膽賣430...）。如果你本身很喜歡仙劍系列、但是被仙劍6狠狠地傷害過的話，都可以給7一個機會，應該不會失望。但若果你並不喜歡武俠，或者無法接受普通話配音的話，仙劍7就未必是適合你的作品了。



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