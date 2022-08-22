日本模型鋪新招防炒家入貨網民大讚 一舉多得仲可以慢慢搵心水｜近年轉賣、炒賣商品成風，由以前的iPhone、波鞋到現時的PS5，以至於最近連高達模型都成為炒家屯貨轉賣的對像，令真玩家難以買到貨苦不堪言。而日本方面亦一有推出各種招式來遏止炒風，最近就有網民對店家的新反炒賣措施大表讚揚。



新舊款擺埋一齊 炒家唔熟模型難入貨闇然離場

近年玩具炒賣成風，尤其是以高達為首的盒裝模型，由入門的RG到高端的解體匠機等全部都有價有市，炒價可以比原價高出兩三倍甚至更多。而為了阻止炒風及炒家屯貨，玩具模型店也祭出多種反制措施，最近就有日本推特網民「mist2088」（@mist20881_mist）發帖大讚日本模型店的最近反炒賣措施。

推主在帖文表示去山田電機（ヤマダ電機，日本的連鎖家電零售商，也會賣玩具模型）看模型時，發現店方沒有為新款模型設施新的獨立貨架，而是將舊款、BB戰士等機體名字相同的模型和新作混在一起擺上架。這樣肯定會讓炒家大為頭痛，因為許多炒家根本對模型毫無認識，頂多是知道機體名字，連包裝也未必認到。

近年日本每有新高達模型發售，各零售點前都會人山人海

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也因為新舊商品混在一起，找起來會花多時間，大大拖慢炒家掃貨的速度。久而久之炒家就會放棄在這家分店入貨；結果就是令該店不論新款還是舊款商品都相當齊全。這種深入研究後才確立的做法令人太佩服了。

https://twitter.com/mist20881_mist/status/1558412308250259456

帖文獲得數千讚好及轉發，網民都對此表示讚好，留言有「對本來就熟悉模型的人來說都會清楚哪些是新商品哪些是舊款再發行了」、「將貨架變成寶山，找到中意的商品時會很開心」、「跟據找東西時總會找到別的東西的法則，在這裡找模型時或者可以找到以前想買但又買不到的款式呢」等。

也有網民笑指這可能不是官方的反炒賣措施，有可能只是店員根本就不熟悉高達模型，於是就隨便將貨物全部堆在一起，結果誤打誤撞阻礙了炒家入貨。

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