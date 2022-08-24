死亡之島2／沙丘遊戲／小島秀夫現身／PS新手掣｜Gamescom22合集

死亡之島2／沙丘遊戲／小島秀夫現身／PS新手掣 Gamescom 2022重點發布內容合集｜一年一度的大型遊戲展Gamescom 2022於8月24日至29日舉行，而在昨晚（24日）的開幕夜活動「Opening Night Live 2022」就有大量遊戲新內容新影片發布，更有小島秀夫登場。



首日發布直播超過30款大作遊戲參展 小島秀夫都有出場

大概是由於另一主要遊戲展E2 2022取消舉辦的關係、遊戲改於Gamescom 2022中發布，使得今屆Gamescom首日發布夜的陣容相當豪華，更有小島秀夫和櫻井政博兩位神級遊戲製作人登場。比較重點的發布有由知名科幻小說、去年改編為電影的《沙丘瀚戰》將推出MMO多人線上遊戲；以及由初次公布到現在已有接近10年的喪屍遊戲《死亡之島2》終於正式篤定發售日。

除了遊戲之外也有相關周邊的發布，如PlayStation就首次公開了自家的新款高階手制，名為「DualSense Edge」；可理解為PS版的Xbox Elite。

喜歡玩喪屍遊戲的玩家終於等到死亡之島2了

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即睇Gamescom 2022 10大重點發布內容整理：



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Gamescom 2022 10大重點發布（更多解說請見圖輯）：



【01】沙丘瀚戰MMO遊戲《沙丘：覺醒（Dune：Awakening）》正式公開



【02】《死亡之島2》Dead Island 2預定2023年2月3日推出



【03】《胡鬧搬家 2》 Moving Out 2公開最新宣傳影片預定2023年推出



【04】《霍格華茲的傳承》哈利波特改編遊戲新影片公布，2023年2月10日推出



【05】《模擬山羊3》Goat Simulator 3 11月17日發售



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【06】《燕雲十六聲》Where Winds Meet正式發表



【07】《Lies Of P》P的謊言公開了Boss戰新影片預定於2023年推出



【08】《Sonic Frontier》新片公開，2022年11月8日全球同步上市



【09】PlayStation官方高效能手掣DualSense Edge正式公布，發售日和價錢未定



【10】小島秀夫登場，宣傳他和Spotify合作即將開播的Podcast節目



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