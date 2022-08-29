DarkSouls不及這遊戲多玩家發爛渣掟手掣｜調查證Xbox玩家最躁狂｜相信只要有一定打機資歷都會試過打機打到嬲發脾氣，可以是因為敵人/關卡太難打不過，也可能是對自己的錯手失誤而生氣，以至曾經試過一怒之下「掟手掣」（摔手把）的玩家相信也不在小數。最近外國遊戲網站「time2play」統計了玩家「打機打到嬲」的相關數據，看看有幾多玩家的脾氣和你相似吧。



調查過千名核心機迷 Xbox玩家最為躁狂

外國遊戲網站「time2play」訪問了超過1000名玩家每星期最少打機4小時的玩家，調查他們在打機的會不會發脾氣以至掟手掣等。接受調查的玩家平均年齡28.6歲、平均每週打機時間約15個小時，已是十分核心的機迷了。所有受訪者中有約42%表示每週都會在打機期間經歷一次「極度憤怒」，約18%玩家表示曾經因為打機而弄壞東西。

調查也按平台（XBOX、PS、PC、Switch、手機）劃分玩家，平均每週因打機發怒一次的玩家比例最高為PlayStation的46.7%；但在回答「幾乎每天都會因打機發怒」的玩家中，比例最高的則是Xbox，達21.3%，即是平均每5個Xbox玩家中就有一個是每天打機都會發脾氣，細想之下可能有點不妙。當然各平台也有平均約40%人表示甚少因為打機發脾氣，可見玩家的平均EQ還是不錯的；回答「幾乎不會因打機生氣」的玩家比例最高是Switch的42.1%。

外國遊戲網站「time2play」調查玩家在打機時會不會發脾氣掟手掣。

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即睇外國網站調查玩家打機發爛渣生態：



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至於什麼情況最容易令玩家「發爛渣」，最多人回答的原因是「重覆在一同關卡失敗」，比率超過60%；其他原因有「遇到外掛」（43.6%）、「遊戲Bug」（43.1%）、「遇到言行惡劣的玩家」（39.6%）以及「遇到蹲點玩家」（22%）等。

而一發怒的時候自然會找方法發洩，18.6%的受訪者表示曾因為打機發脾氣而弄壞東西。而被弄壞得最多的自然是鍵盤/滑鼠或手掣，高達73.2%；其他被打爛的東西有牆身的批蕩（15.8%）、電視機/Mon（6.6%）、手機（5.5%）以及碗碟（3.8%）。

始終最直接發洩都是掟手掣

至於最容易令玩家感到憤怒的遊戲，調查結果顯示是「決勝時刻」（Call of Duty）系列，以23.5%奪冠，接下來是「瑪利歐賽車」（22%）、「Minecraft」（21.2%）、「英雄聯盟」（20.1%）、「任天堂明星大亂鬥」（19.7%）和「GTA」（19.4%）。這些大部份都是對戰類遊戲，的確在對戰中落敗時已會有沮喪感，再加上遇到「咀炮」或「白目」的玩家時的確會令人忍不住發

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值得一提是以高難度見稱、常常會讓人在一個地方或同一頭目不停死亡的《黑暗靈魂》《艾爾登法環》等未有上榜，當然也有可能是因為這兩款遊戲的佔有率不及其他人氣對戰遊戲高，所以在訪問中純粹地因玩家人數不夠其他遊戲多而沒上榜吧。

網上有不少玩黑暗靈魂玩到rage的反應影片

畢竟打機時人會相當集中和投入，因此在遊戲中遇到不順心的狀況時會更易發怒也是很正常，不過就建議就算想發洩也盡量不要摔東西，畢竟東西摔壞了損失的還是自己。或者可以在打機前在身邊放一個咕𠱸，想發洩就盡量發洩在它身上好了。

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