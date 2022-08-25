SD高達激鬥同盟攻略 開荒必知5大心得 輕鬆擊敗Boss方法｜高達系列新遊戲《SD高達激鬥同盟》已經推出，作為Fans向PVE遊戲本作難度不算太高，不過還是有些心得可以讓玩家更加快推進度，走少一些冤枉路節省時間，更快開放自己想玩的機體。



1. 先集中升兩部機體



由於早期資金非常缺乏，如果分散投資什麼都升一點，很快就會追不上關卡的等級；建議早中期只集中升兩部機體，便足夠應付所有情況。

至於升什麼機體其實無太大所謂，畢竟是PVE遊戲，就算機體之間多少些性能差距，也不至於會關都過不到，憑自己喜好選擇便可。但建議要分別升一部格鬥型的機體，以及在全能/射擊型之中選一款來升。

早期最緊要就是揀定一兩部機升lv。

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這是用來對付不同種類的Boss：遊戲中的Boss可約略分為MS和大型敵人/MA，後者不會有失衡值，玩家無法對其打出硬直，這類敵人用格鬥型機體來打就會比較痛苦。而格鬥型機體比較適合對付一般的MS型Boss，不單自己HP較高不易死，看準空隙打背或是利用Just Guard破對方平衡後就可打一套大傷害連技。

像這類沒有失衡值的大型敵人用格鬥機打就會比較吃力

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2. 早期先去玩一次教學



在完成序章之後還會再開放教學關卡，教學關卡每關會有500資金，而且也會教一些序章沒有提及的操作技巧，頗建議玩一次，資金也可以用來強化第一部機體使開局更容易。

以剛開局而言500元是幫助頗大

3. 刷設計圖時不用理道中雜兵



如果玩家想刷某機體的設計圖，由於設計圖基本上都是由Boss掉落，因此無須理會道中不停出現的雜兵、直接衝去目標地點打Boss便可以了。

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4. 善用Just Guard



遊戲有Just Guard和Just Dodge兩個系統，前者是快要被擊中時擋格（按L2）發動，效果是不受任何傷害和不消耗防禦槽。而如果成功Just Guard對方的格鬥攻擊時更會觸發Counter，可以馬上令對方失衡+浮上半空，然後便可馬上駁技輸出。

這是對付Boss時的重要手段，因為以正常方式攻擊的話很難將Boss打至失衡（Break），而就算打到了，也往往是自己已經連續攻擊多次、沒多少Boost槽剩下，打到Boss失衡也沒有資源再追擊了。因此要盡量把握Just Guard Boss近戰攻擊爭取輸出機會。

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5. 連招心得



雖說每部機體的武裝和招式都不同，但連招的方式都有些一脈相承的地方，主要是都是地面格鬥->上挑->空中格鬥->墊步->空中格鬥->副武器 / 特殊格鬥的連環使用。地面和空中格鬥的段數視乎每部機體不同，一些機體只有兩段格鬥，而部份萬能型或格鬥型的則有三段或更多。而最後副武器和特殊格鬥的連段方式則視乎每部機體的性能，較靈活的機體如自由高達可以兩種副武器無縫連接以至再穿插特殊格鬥；或是格鬥後接駁射擊武器讓自己回到地面等。

總之先記住基本連技「斬斬上挑->跳起->斬斬下劈」再在此之上接駁其他招式基本就沒錯。

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