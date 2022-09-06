漫畫平台有妖氣宣布停運　《十萬個冷笑話》成歷史　網民：太突然

近日知名中國漫畫平台有妖氣宣佈了將於12月31日關網站的消息。並原有的漫畫相關業務將在關站後併入Bilibili漫畫，用戶可在11月30日之前將妖氣幣、月票等賬戶資源進行遷移換算。



有妖氣於2006年成立，曾經是中國內最大最知名的純原創漫畫平台。其中更推出《十萬個冷笑話》《鎮魂街》《雛蜂》等人氣IP，隨著2012年《十萬個冷笑話》動畫版的播出，有妖氣更在中國漫畫圈裡的關注度迅速提高。

漫畫平台「有妖氣」宣布年底停運，曾經帶給人們許多歡樂的《十萬個冷笑話》動漫就此成歷史？

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在被奧飛娛樂收購之後，急於將IP變現的二者接連推出了多部作品的改編計劃。但遺憾的是，根據《雛蜂》《鎮魂街》等人氣作品改編的動畫及遊戲都未能實現新的突破，相關產品的虧損也日益擴大。

雖然有妖氣期間將全部精力傾注於既有IP的開發，但忽視了對全新IP的培養。改編作品屢屢失敗，新IP並未成熟，令到曾經輝煌的有妖氣逐漸陷入惡性循環。

而且隨著騰訊、快看等平台的迅速發展。越來越多的作者選擇更適合自己的平台進行創作，甚至連許多原本駐紮有妖氣的作者也逐漸轉投其他平台，令到有妖氣不少人才流失。

在2018年奧飛娛樂開始尋求出售有妖氣的部分資產，並在今年1月正式退出。與Bilibili關聯公司上海幻電宣佈成為股東並全資持股。有妖氣也是繼網易漫畫後，Bilibili對知名漫畫平台的再次收購。

現時宣佈關站亦令到不少中國國內網民稱是「時代的眼淚」，「它可是我的青春啊，居然這麼突然就關」等等。

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