日本辦冨樫義博出道35週年展　除作品原稿、概念圖外更有周邊販賣

冨樫義博的展覽會「冨樫義博展 -PUZZLE-」今日公佈了《幽☆遊☆白書》、《Hunter x Hunter》及《LEVEL E》的展區概念圖。



「冨樫義博展 -PUZZLE-」是有著350種不同的簽名原稿及彩插等資料，展示冨樫的作家性真髄展覽會。今日公佈了《幽☆遊☆白書》、《Hunter x Hunter》及《LEVEL E》的展區概念圖。

「冨樫義博展 -PUZZLE-」將在日本東京舉辦，展出《Hunter x Hunter》等作品原稿與概念圖。

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《幽☆遊☆白書》的展區將會有著作品中的不同有著名台詞的名場面原稿。而幽助、桑原、飛影、蔵馬的嚴選動作場境於展區中央。

《LEVEL E》的展區將會展示外星人與地球人的奇妙交流故事和結局。在時空扭曲的空間中展出作品的魅力。

《Hunter x Hunter》的展區會以水見式玻璃將作品中的念盡量表現出。同時展出小岡等人成長過程和這套壯大精密世界作品的名場面。

而且展覽會冠有冨樫名的「『冨樫義博』區」。會展出冨樫初期作品原稿、各作品的彩插及最新畫的主視覺圖，將展出冨樫35年的畫業經歷。

另外，展區會有《幽☆遊☆白書》、《Hunter x Hunter》及《LEVEL E》三作的單行本封面攝影區。

展覽會舉行中的時候將會開官方商店有著90種不同作品的周邊販賣，「冨樫義博展 -PUZZLE-」於10月28日至2023年1月9日在東京森美術館舉行。大阪和福岡都有巡迴展出的預定。

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