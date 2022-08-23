2022年必看異世界轉生系動畫5選　《轉生變成史萊姆》獨樹一幟

不知道有在關注動畫領域的讀者們有沒有發現，近幾年的動畫中異世界轉生類型的作品宛若雨後春筍般不斷地出現，題材更是五花八門。儘管轉生成人類的主題還是最大宗，但除此之外轉生成史萊姆、蜘蛛及其他各式各樣令人難以想像的生物為主題的有趣作品也不斷地嶄露頭角。



今天編輯部精選了幾部必看的異世界轉生動畫，希望藉此來讓讀者們可以找到喜愛的異世界轉生作品，並了解更多關於這類型作品的魅力！

轉生系動畫是什麼？

異世界轉生類型的作品近年來大多都是以前往異世界後，主角獲得了強大的能力並開始在異世界冒險闖蕩來作為故事的主軸。細分的話共有兩種類型，分別是在現實世界中死亡後於另外一個世界作為新生命誕生，以及維持著現實世界的模樣穿越到了異世界。

前者的代表作是近年爆紅但也引發了不少爭議的《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》，後者的代表作則是有些年紀的《夢幻遊戲》、以及較為經典的《納尼亞傳奇》和《愛麗絲夢遊仙境》等較廣為人知的作品。

▼▼▼2022年必看異世界轉生系動畫5大推薦▼▼▼

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小書痴的下剋上：為了成為圖書管理員不擇手段！

儘管先前簡單介紹了轉生系的作品，但《小書痴的下剋上》就是一個較為特別的作品。愛書如痴的主角在遭遇了被書堆掩埋致死的事故後，發現自己醒來後出現在了未知的房間中並成為了體弱多病的小女孩梅因。

本作則是以在近中古歐洲世界觀中，身為平民的她為了再度接觸到最喜愛卻無緣且昂貴的書本而不斷努力地使用現代的知識來完成自己的夢想的故事。與其他同類型的作品不同，是看著主角梅茵以實現在現代社會中理所當然的需求為主軸，令人津津樂道的一部佳作。

關於我轉生變成史萊姆這檔事

《關於我轉生變成史萊姆這檔事》則是一部經典且王道的異世界轉生作品。主軸為主角遭遇事故死亡後，重新睜開雙眼便發現自己成為了遊戲及動畫作品中最為常見且弱小卻萌萌的史萊姆後不斷成長的歷程。

而原先打算悠閒度過史萊姆生活的它卻在機緣巧合之下獲得了利姆路這個名字，並且在一系列的事件之後成為了魔物們的領導者，為了麾下的魔物們而開始組建起並開始經營了一個由魔物主導的國家，在異世界系列中是獨樹一幟的作品。

轉生成女性向遊戲只有毀滅 END 的壞人大小姐

《轉生成女性向遊戲只有毀滅 END 的壞人大小姐》是一部定位相當明確的乙女向作品。同樣也是以主角身故作為故事的展開，而後發現轉生在了自己所熟知的遊戲世界之中。

而主角在這個世界中則是轉生成了在遊戲中與女主角對立的壞人角色卡塔麗娜，熟知遊戲內容的她在得知自己無論如何都難逃一死後，不斷地努力去扭轉事件的走向，積極去避免死亡的結局。是一部輕鬆且搞笑，適合讓人放鬆的作品。

與變成了異世界美少女的大叔一起冒險

接下來要介紹的作品則不是主角身故，而是在介紹中也有提到，直接穿越前往異世界並展開冒險的作品。但《與變成了異世界美少女的大叔一起冒險》則是與一般的異世界作品不同，反其道而行的讓兩位超過三十歲的大叔上班族作為主角來展開冒險的故事。

而主角之一的橘日向更是化為了一笑傾城，有著能夠魅惑男人特質的美少女。故事中也是以她與另外一位主角神宮寺司在冒險中的拌嘴及抵抗魅惑詛咒的過程作為主軸，是一部輕鬆愉快的且不容錯過的戀愛搞笑佳作。

Re：從零開始的異世界生活

《Re：從零開始的異世界生活》是一部極其獨特的作品。與先前介紹的作品相比，主角並沒有過於強大的能力，唯一的能力便是可以在死後回到生前某個時間點的死亡回歸。故事的主軸也相對沉重，是主角不斷的死亡、掙扎，但也不斷地從中成長的故事。

主角的菜月昴在故事中的情感以及成長是此部作品最大的看點，並且也側面凸顯出了在異世界的生活可能並不如讀者們想像的美好，可能得必須伴隨著無數的掙扎及痛苦。而這也絕對是一部標新立異且精采絕倫的作品。

令人著迷的異世界生活

在異世界題材的作品充斥著整個動畫領域的狀態下，自然也會出現五花八門的故事及作品情節。無論是迷人的世界觀，亦或者是因有著明確的目的而可以不斷地努力在異世界生活的主角們更是令人憧憬。

但故事中光鮮亮麗的主角們通常也都會在作品中，由作者來描寫出他們不間斷的努力才讓這些主角們得以在作品中發光發熱。或許也是期望著讀者們在觀看作品消遣之餘，也能夠對生活懷有正向的態度來面對吧。

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