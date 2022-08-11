2022下半年熱門動漫推薦　睽違10年經典回歸？邪道話題會受歡迎？

有在關注動漫作品的讀者們應該都知道，今年 4 月時集結了《輝夜姬想讓人告白》、《間諜家家酒》、《派對咖孔明》等闔家觀賞的優質喜劇作品，堪稱是百家爭鳴、競爭激烈。



然而，今年下半年，尤其是 9 月、10 月時將要登場的作品，卻可說是神仙打架的等級，究竟是哪些熱門動漫會在年底掀起一場風暴呢？趕緊看下去吧！

精選 4 部 2022 下半年熱門動漫作品推薦。

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BLEACH 死神千年血戰篇－經典台柱睽違十年強勢回歸

你可曾想過在 2022 年還能看到令每個小男孩都興奮不已的《BLEACH 死神》嗎？睽違十年，《死神》終於帶來了動畫最終章「千年血戰篇」，一揭屍魂界與滅卻師的神秘過去，除了全新登場的角色「無形帝國」成員外，我們所熟悉的主角黑崎一護也將再度以代理死神的身份幫助屍魂界，相信所有曾經歷過「死火海」三大台柱時期的讀者們肯定相當期待，就讓我們一起在 10 月時迎接好久不見的《BLEACH 死神》！

鏈鋸人－暗黑系邪道話題神作降臨

繼《咒術迴戰》後，最備受期待的暗黑系邪道話題神作《鏈鋸人》也將要登場啦！看過漫畫的讀者們肯定深知它的魅力，而沒看過的讀者們，動畫是一個很好入門的機會，由與《咒迴》相同的製作公司 MAPPA 操刀，相信不論是動作場面還是風格呈現絕對都會令人滿意，如果你想看到前所未見的主角類型，如果你對充斥著「惡魔」的世界感到好奇，如果你渴望知道邪道作品的新高峰，那就一定要看這部《鏈鋸人》！

JOJO 的奇妙冒險 石之海 Part2－備受時尚藝術界喜愛的風格之作再戰

《JOJO 的奇妙冒險 石之海》終於回歸啦！歷經將近一年之久，《石之海》Part2 將要登場，這次，我們要看著空條承太郎的女兒，亦是本作主角的空條徐倫對抗面紗已然被揭露的本季大反派普奇神父及他的替身「白蛇」，究竟會有什麼樣精彩絕倫、令人意想不到的鬥智場面，亦或是極其特殊的替身能力，故事又將會如何發展，就讓我們在 9/1 一同揭曉！

我的英雄學院第六季－人氣王道動漫進入劇情高潮

人氣王道動漫《我的英雄學院》第六季即將登場啦！本季將會進入前所未有的劇情高潮，由英雄對抗敵人的全面戰爭開打，不只會有我們熟悉的主角綠谷出久所在的雄英 A 班全體加入，由現任 NO.1 英雄安德瓦所領軍的職業英雄們也都會登場，一同面對掌握了全新力量的死柄木弔及敵聯合，是不是超讓人興奮？就讓我們一起等待 10/1 第六季的登場吧！

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