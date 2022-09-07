中國玩家連打20天遊戲被指用外掛遭永封 上訴被駁回:不符人類生理｜連續打幾個小時對機迷來說不成什麼問題，但有沒有可能連續20日打441個小時的遊戲呢？中國北京最近就有一起與此有關的訴訟。



20日連打441小時坦克世界 被判定為用外掛永久封號

內地一位徐姓玩家是中國版《坦克世界》遊戲的忠實玩家，累計課金金額超過1萬多元人民幣，不料某日徐男在如常登入遊戲時發現平台以「帳號監測到使用指令碼（編按：即一般所「腳本」或「外掛」）的違規行為，永久封禁」為由封停了他的遊戲帳號。徐男向遊戲平台申請解封卻遭到拒絕，而且他自稱「從未使用過所謂妨礙遊戲公平性、具有作弊性質的外掛程序」，遂對遊戲平台拒絕解封帳號的行為向法院提出訴訟。

遊戲平台方則指，徐男在過去半年內分別試過連續8天、12天以至20天不間斷地進行遊戲，且遊玩頻率遠高於普通玩家，這種行為不可能由玩家（人類）的正常操作完成，符合指令碼「不間斷遊玩」的特徵，損害平台及其它玩家的利益。

徐男是中國版坦克世界忠實玩家

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中國玩家連打20天遊戲被指用外掛遭封號：



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法院經審理後，根據遊戲平台提供的後台資料，徐男的帳戶存在晝夜連續長時間遊戲行為，最長一次更是持續了441小時幾乎不間斷連續遊玩，遠超人類的生理範籌，因此相信徐男是使用外掛，加上營運方在實施封號前已盡告知義務，因此法院認為營運方「ban得合理」，駁回徐男主張解除帳號封禁的訴訟請求。

法官更語重心長地提示玩家，指部分玩家借助外掛等作弊軟體達到輕鬆取勝、獲得獎勵的目的，不符合誠信的社會主義核心價值觀，也不符合法律規定的公序良俗原則。網路遊戲雖存在於虛擬空間，玩家仍應遵守誠實信用原則，不可以作弊的手段非法牟利。

別耍賴，遊戲才有意思（網路圖片）

確實一個人連續遊玩20天在生物學而言是不太現實，仍記得當年在香港、台灣也有多宗連續不眠不休玩《Diablo 2》等遊戲導致暴斃事件，也只是20甚至6到8小時就發生事故，以人類的身體要連續玩400小時遊戲是不太可能。當然實際上單以「遊戲帳號連續長時處於遊玩狀態」而言，也可以藉由多人共用一個帳號等人力方式達成，不過在徐男未能提供如何能以人力連續遊戲數百小時的証明之下，今次很大機會是沒有「殺錯良民」了。

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