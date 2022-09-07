買PS5要先賣舊PS4但回收竟得這價 日本玩家發文恥笑: 似幫你炒機｜早前日本電子產品零售商「GEO」（ゲオ）抽籤販賣PS5，不過為「防止炒家」，店方在今次抽籤特別增加一條規舉，就是中籤玩家必須要將一部PS4賣給店方i.e. trade-in，才能認購PS5。當初公布此規則時一般都覺得是有趣又有效的想法，但到實際實施時才發現未必是那回事。



有盒有線PS4連兩隻手掣僅4000日圓回收

事緣一位中籤的推特網民「すかい」（@wyVueA1CubmbCVw）發表推文分享，他經GEO抽籤抽中PS5，並將自己配件齊備、有盒連兩隻手掣PS4包好拿去trade-in，並請網民猜猜回收價是多少。

https://twitter.com/wyVueA1CubmbCVw/status/1565556588832002048?s=20&t=j2WjSf6HflSfjjBCUNNOuQ

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按圖即睇買PS5要先賣舊PS4但回收竟得這價：



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結果該PS4僅賣出4000日圓（約220港元），而且其中還有2000日圓是店方因今次Trade-in PS4作為購入PS5條件的補貼，換言之該舊PS4主機的作價僅2000日圓（約110港元）。推主笑稱GEO是「一邊聲稱是為了防止轉賣PS5、一邊將我的PS4轉賣的企業」，而就算對回收價格有不滿都好，PS5都已經擺在眼前了，也不可能就此空手回去，但也就只此一次，後都不會再幫襯了。

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帖文引起廣泛迴響獲數千轉發及讚好，不少網民指這個回收價肯定有問題，有網民指出一般二手網站上就算是已壞的PS4主機也能賣5000日圓、若是能正常運作連手掣的PS4價錢都在20000日圓或以上；也有不少分享自己以前在GEO賣機的回收價，表示即使是再舊的款式只要能正常運作的話回收價都在10000日圓以上。然後也有網民回應表示同樣是今次在GEO抽中PS5，而在賣PS4都時都能賣出14000~15000日圓（約770至825港元）左右的價錢，大概推主遇上的是個別事件，遭到店員惡意將性能良好主機壓價成廢品回收。

在日本二手網站Mercari上，PS4仍然值2萬日圓以上

不過另一方面，也有網民留言指如果是太過舊、已經不再獲官方維修支援的型號，就算仍然運作良好也會被視為廢品而只被低價回收。也有網民指推主應該向消費者廳反映，看看可否爭取應有的權益。還有心水清的網民指出原本PS4和PS5之間可以直接lan線連接或者經Wi-Fi「機過機」直接將遊戲及資料由PS4轉移到PS5非常方便，但現在需要賣掉PS4的情況下就無法這麼做了。

單憑網上發言很難判斷今次事件誰是誰非，不過這次的措施無疑是容易令人聯想到是店方想要借販賣PS5的同時大量回收舊PS4再作轉售之用。

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