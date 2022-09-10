SPY×FAMILY 第2季將於10月1日開播　全新封面圖及預告片正式出爐

由遠藤達哉原作，WIT STUDIO 與 CloverWorks 聯手製作的動畫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》，成功的霸佔了 2022 年上半的熱門動漫話題，雖然距離動畫第一季前半部分播出完畢才過了 2 個月的時間，但想必大家都非常想念國民女兒 安妮亞 的可愛身影吧？好消息是，10 月１日就可以看到《SPY×FAMILY 間諜家家酒》下半部分開播了，只要再撐一個月就好！



《SPY×FAMILY 間諜家家酒》全新封面圖與介紹影片出爐！

《SPY×FAMILY 間諜家家酒》講述一名代號「黃昏」的間諜洛伊德佛傑，與綽號為「睡美人」的殺手約兒，以及能夠讀心的超能力女孩「安妮亞」，為了各自的目的組成了虛假家庭。三人的互動既爆笑又可愛，尤其是女兒安妮亞，憑藉著各種奇怪的童言童語以及面部表情，成功擄獲了全球粉絲的心（哇酷哇酷）！

▼▼▼SPY×FAMILY 第2季封面圖及預告片▼▼▼

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與此同時，官方也釋出了全新的封面圖以及介紹短片，不知道眼尖的各位有沒有發現，這次的海報多了一個重要角色，那就是跟安妮亞ㄧ樣，擁有超能力的白色狗狗「彭德」，目前動畫的進度，恰好停在了彭德準備出場的橋段，相信在接下來的劇情播出後，大家就會馬上愛上這隻呆萌白狗了，到時可別讓安妮亞感到失寵喔！

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