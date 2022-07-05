SPY×FAMILY 6大必看重點　作品魅力在哪？　第二季將在這時間上線

人氣動漫影集《SPY×FAMILY 間諜家家酒》自從上映後，即刻收穫影迷芳心。會讀心術的「安妮亞」經常做出意料之外的萌反應，看似天真實則卻了解人心，而這位小女孩還與西國間諜「黃昏」和睡美人「約兒」兩位男女主角共同組成小家庭，但是在快樂的背後 3 人都在互相隱瞞真實身分，維持主線脈絡的同時還有很多延伸搞笑內心劇情，可以說就是一部毫無壓力卻又讓人忍不住想追下去的作品。



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《SPY×FAMILY 間諜家家酒》必看重點 No.1

但是還沒接觸的朋友，可能剛開始也會想《SPY×FAMILY 間諜家家酒》到底在紅什麼？這種東西遍地都是吧？之類的想法。但是仔細看起來，這部作品其實不只單純賣萌而已，首先世界觀大量融入過去的東西德冷戰歷史，以前讓人想睡的內容在這邊用畫風討喜的形式排除乏味，在搭配上角色皆具備上秒超、帥下秒無厘頭的多元個性，完全讓其的觀看度上升了一個檔次。

《SPY×FAMILY 間諜家家酒》必看重點 No.2

不僅如此，如果更深入探索會發現《SPY×FAMILY 間諜家家酒》其實隱含更多魅力。開頭說道安妮亞本身就會「讀心術」，這方面無疑承繼了大家口中的「上帝視角」，倘若你可以知曉全局又該怎麼做？你會幫助事情順利發展嗎？亦或是選擇當個吃瓜群眾？從安妮亞本身的定位來看，也側面解讀了我們現實本身看待事情的角度，不得不說遠藤達哉老師在設定上可真是高。

《SPY×FAMILY 間諜家家酒》必看重點 No.3

可是說起來《SPY×FAMILY 間諜家家酒》會紅並不是在影視後的事，據《中華動漫出版協進會》指出，其在 2021 年 11 月推出漫畫單行本第八卷時，發行量便高達 1250 萬本，每卷銷售攻破 156 萬本。這樣的數量對比這兩年《進擊的巨人》（每卷銷量 111 萬本）、《鬼滅之刃》（每卷銷量 32 萬本）、《咒術迴戰》（每卷銷量 65 萬本）尚未動畫化前的平均分別銷售量來看，無疑在人氣上早已突破天際。

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《SPY×FAMILY 間諜家家酒》必看重點 No.4

那麼既然一部作品紅了，自然也會有相關周邊，像是上面提到的三部作品也都有，《SPY×FAMILY 間諜家家酒》也是不例外。裡面黃昏的太太「約兒」，想必各位都有印象她在私底下執行任務時都會換上高衩緊身衣，緊實的「前後車燈」在下手前敵人肯定都會先看兩眼。而 Creation Studio 也把握商機出了約兒模型，重點是…還能「褪衣」，這個色色的感覺就像《FF7重製版》「Jack-O」翹臀蒂法同樣讓人興奮。

《SPY×FAMILY 間諜家家酒》必看重點 No.5

此外，《SPY×FAMILY 間諜家家酒》爆紅也同樣吸引 UNIQLO 的注意，瀏覽官網眾多設計中，伊甸學園所授予代表傑出成就的「星星」、「閃電」圖案注入其中，設計師更完整發揮把安妮亞的經典表情設置在部位處，還包含「黃昏」和「約兒」的站位圖像，完全值得收藏。而這系列也在UNIQLO各大實體門市上架了。

《SPY×FAMILY 間諜家家酒》必看重點 No.6

看過了這麼多，最後也要跟大家預告驚喜的事，《SPY×FAMILY 間諜家家酒》第 1 季在 Netflix 播畢以後，也確定會有下一階段。第二季故事繼續圍繞在「黃昏」角色本身，接下來主角們必須阻止西國的恐怖攻擊，而「約兒」 和「安妮亞」也將投身於這場行動，各位期待的「龐德」狗狗也出現其中，想必會是延展劇情的關鍵角色。《SPY×FAMILY 間諜家家酒》第二季將在 10 月上線，感興趣的朋友不妨留意一下。

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