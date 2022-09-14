PS5 人中之龍維新極 鐵拳8 戰神諸神黃昏 浪人崛起 State of Play 新作影片速報 ｜繼稍早前的Nintendo Direct之後，PlayStation也公開了最新一期的網上發布會「State of Play」，公開了多款PS5獨佔遊戲的最新影片及發售日。



人中維新極坂本龍馬闖幕末 鐵拳8畫面勁靚

今次State of Play發布會長度約20分鐘，純以遊戲數量計是遠不及9月12日的Nintendo Direct；不過新公開的PlayStation獨佔作品也是相當有睇頭。首先有重量級發布鐵拳8，目前情報不多，在發布會中公開了一段風間仁和三島一八的單挑場面，使用Unreal Engine 5開發的鐵拳8人物建模和畫面細緻度都非常出眾，可見到皮膚的質感、汗水流動和雨水的效果等。遊戲預定2023年上市，除了PS5以外也會於Xbox Series和Steam推出。

另一重磅發布就是SEAG的全新遊戲《人中之龍維新！極》也十分值得期待，本作是2014年的《人中之龍 維新！》的完全重製版，玩家將會扮演坂本龍馬在幕末上演一場為恩師復仇的冒險譚。本作也大概是系列史上最血腥的一款，砍殺敵人時可見到大量出血效果。

應該香港玩家會十分歡迎人中之龍維新極

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即睇9月14日State of Play重點發布內容：



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《仁王》、《忍者外傳》的工作室Team Ninja也推出了全新IP《The Rise of Ronin》，從影片所見應該是開放世界玩法，同時有「格劍」戰鬥和潛行暗殺等元素，有可能和《對馬戰鬼》較為接近的一款作品，預定2024年PS5獨佔推出。

Team Ninja的全新IP作品《浪人堀起》（Rise of the Ronin）

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《戰神 諸神黃昏》也公開了全新的影片、發售日期及現時開放預購，另外也發表了將推出戰神主題的Dual Sense控制器。另外還有幾款首次公開新作品，以及兩款PSVR的遊戲。最後是之前已公布過的全新玩家忠誠度計劃「PlayStation Stars」預定在9月尾於至亞洲部分地區正式地區，其他地區也將於此後的一星期開始提供。

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