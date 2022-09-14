荒野之息2 火紋新作 萊莎3 八方旅人2 Nintendo Direct懶人包｜任天堂剛剛在香港時間9月13日晚上10時公開了最新一次的線上發布會「Nintendo Direct」，今次發布影片長度達40分鐘內容極足料，包括有機迷最期待的荒野之息2 Botw2，以下整理發布內容懶人包。



荒野之息2 八方旅人2 萊莎3 Bayonetta 3發售日公開

重點發布薩爾達傳說荒野之息2的發售日及正式名字請見另文：

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今次Nintendo Direct影片長度達40分鐘發布內容極足料，不單多款之前已發布的重磅級遊戲如荒野之息2 botw2、Bayonetta 3等都正式公開發售日期之外，也有許多首次公開的重點新作，像是《火焰之紋章》系列的最新作《Engage》、《岐路旅人》（八方旅人）的正式續作《岐路旅人2》、萊莎的鍊金工房3、Pikmin 4等等，發布內容相當豪華。

火紋新作「Engage」，大家又有排忙了

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按圖放大Nintendo Direct 9月13日發布重點懶人包：



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9月13日Nintendo Direct發布重點：



1. 火焰之紋章系列最新作Engage 2023年1月20日發售



2. 牧場物語 Welcome！ワンダフルライフ2023年1月26日發售



3. 零～月蝕的假面～高清升級移植至Switch 2023年初發售預定



4. Xenoblade 3異度神劍3 Expansion Pass的新角色「イノ」



5. Fit Boxing北斗之拳 2022年12月22日發售



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6. Rune Factory 3符文工房3高清移植至Switch，2023年春季發售



7. 崎路旅人 / 八方旅人2 / Octopath Traveler II 2023年2月24日發售



8. Mario x Rabbids系列最新作ギャラクシーバトル 2022年12月2日發售



9. N64遊戲庫將追加一系列新遊戲，包括Mario Party 1、2、3，Pokemon Stadium 2等



10. 萊莎的鍊金工房3 2023年2月22日發售



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11. 超偵探事件簿Raincode，彈丸論破團隊的新作 2023年春季推出



12. Pikmin 4 預定2023年推出



13. Bayonetta 3 2022年10月28日推出



14. Harvestella 2022年11月4日發售



15. 星之卡比Wii Deluxe 2023年2月24日發售



16. 荒野之息2 新影片、正式名稱和發售日公布 新作名為《王國之淚》Tears of The Kingdom 2023年5月12日發售



9月13日Nintendo Direct完整影片：



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