Splatoon 3 斯普拉遁3攻略 強力武器推薦 對戰更得心應手｜2022下半年其中一款最受期待的大作遊戲《Splatoon 3》斯普拉遁3終於推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，介紹遊戲中的強力武器，優先解鎖強武器令進程更順序、對戰更無往而不利。



武器解鎖方法

在武器店使用武器券便能解鎖新的武器，武器券可以透過提升武器熟練度和玩家等級獲得，而武器也大都需要玩家達到指定等級後才可解鎖，簡言之就是要不停打。另外是如果主機中有《Splatoon 2》的存檔，可以在Splatoon 3中得到特典，能有3張不問等級、直接解鎖武器的「黃金武器交換券」。

大部份武器都要等級才能解鎖，大家加油努力

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強力武器推薦

1. 專業模型槍MG



系列傳統武器之一，對新手十分友善的武器，它有著非常高的射速和較大的擴散範圍，令就算射術不太好的玩家也能對敵方造成一定程度的傷害；而且射速快和擴散的特點令玩家在對槍時輸掉，也能留下較多的噴塗範圍，在對槍以外的情況時更能快速塗地（畢竟Splatoon的對人戰最終是以噴塗的佔有率來決定勝負）。是一把不論新手老手都適用的全方位武器，如果你是剛加入Splatoon的玩家，選它開始就沒錯了。

新手之友專業模型槍MG

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2. 頂尖射擊槍



系列傳統武器之一，也是許多玩家愛用的熱門選擇，性能優異對於老玩家來說是駕輕就熟。它有著很全面的性能，不論射程、威力、噴塗性能都有中上水平，墨水消耗量也低；雖然不像一些特化武器在某些場合下會有壓倒性的優勢，但相對地它也沒有死角可言，只要用好它你就能面對任何環境和場面。

萬能好用頂尖射擊槍

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3. 三發獵魚弓



性能很好的新武器，而且很低級就能解鎖，但缺點是較難使用。三發弓普通射擊射程不錯，而且三發平排的射擊方式容易命中對手、威力也不低，就算沒打中也能力對方附近灑下大量墨水妨礙對方移動。蓄力射擊能將三箭集中在一點射擊，同時在命中點留下延時爆發的炸彈；而完全蓄力的箭命中敵人有一擊必殺的威力。缺點是墨水用量較高難以長時間製造彈幕，而且射擊時不會自身附近留下墨水，令玩家難以在需要時馬上潛地走人，屬於需要精準掌握和敵方的距離的武器。

新武器弓性能優秀，但上手難度也較高

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4. 北齋



近戰武器之一，雖然對人傷害不高，但是有非常闊的攻擊範圍以及強大的噴塗能力；畢竟Splatoon的對人戰最終是以噴塗的佔有率來決定勝負，殺敵只是為了增加噴塗範圍的手段而非目的。使用北齋時應多利用其強大的噴塗能力積極提升佔地率、並在敵人來阻時給他迎擊，而非極端主動地衝上去斬擊敵人。

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5. 洗筆桶



雖然射程短但換來大範圍以及極高的攻擊力，2發就能擊殺敵人，是近距離戰的殺手級武器。和北齋相比使用它時玩家可能會想較積極地用來擊殺敵人，畢竟只要進入了距離它就幾乎沒有對手了。

6. 雨刷刮水刀



雖然看起來是近戰武器，但攻擊方式是放出刀波，射程不俗已可當成中近距離射擊武器。它不算容易使用，但用熟之後會是非常強；刀波彈速快而且會在前進路徑留下墨水、讓玩家可借潛水快速接近敵人，而蓄力攻擊更有一擊打倒敵人的威力。視乎戰況既可以用普攻刀波邊游鬥邊噴塗，也可以積極地潛行索敵再用蓄力攻擊追求一發打倒對手，用得好的話是上限非常高的武器。

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