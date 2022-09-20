丁特DinTer對遊戲橘子提訴訟索償2000萬 《天堂 M》紫布機率糾紛未解決｜如果有留意手機遊戲新聞大概會記得去年曾捲起一陣風波的「天堂Ｍ紫布事件」，由最初事件開到現在已有一年，最近丁特表示將會正式對《天堂M》台灣代理商遊戲橘子提出訴訟，希望能為事件尋求真相還玩家們一個公道。



當年紫布471次合成僅11次成功 相隔一年正式提告

前《英雄聯盟》LoL League of Legends職業選手、現實況主及Beyond Gaming戰隊持有者「丁特」（DinTer，本名「薛弘偉」）在9月18日於Facebook上宣布，已對台灣遊戲公司「遊戲橘子」提出消費賠償訴訟；根據消保法第51條「因企業經營者之故意所致之損害，消費者得請求損害額五倍以下之懲罰性賠償金」，向遊戲橘子要求2070萬台幣（約547萬港元）的賠償。

丁特的公開信。https://www.facebook.com/DinTerlol/posts/pfbid0ysi6aBNNzgyunvUNhf8L99SbViPnpeWqAwHMa7j8zSmxcnkL2WBggz9EypotEsJWl

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是次訴訟是擾攘多時的丁特《天堂M》紫布事件的後續，如果對這次《天堂M》紫布事件並不了解，可看以下整理：

即睇丁特和遊戲橘子《天堂M》 事件來龍去脈整理：



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丁特也在公開信中表示如果官司勝訴獲得賠償，會將賠償額在扣除個人414萬台幣的損失之後在一年內全數捐出，作為教育及弱勢醫療之用途；希望在追尋真相與正義之餘回饋社會；也希望受害玩家可以勇敢站出來爭取自己的權益，不要讓卑劣的財團覺得玩家們人傻錢多好欺負。

丁特的公開信獲超過3萬個讚好及過千轉發，網民紛紛對丁特表示支持，留言有「正義雖然會遲到，但永遠不會被遺忘」、「全捐 好猛！加油」、「讓欺騙玩家的公司得到應有的懲罰跟賠償」等等。

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