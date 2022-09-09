Splatoon 3攻略｜實戰操作5大技巧｜魷魚登頂／魷魚滾行效果解說｜2022下半年其中一款最受期待的大作遊戲《Splatoon 3》斯普拉遁3終於推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，介紹實戰操作技巧和新動作魷魚登頂、魷魚滾行解說。



＊鳴謝任天堂提供遊戲作試玩評價之用。

1. 新玩家建議先玩單人模式作練習 務必關閉陀螺儀瞄準



如果是初次接觸Splatoon的玩家，建議在前往對戰之前好好玩一玩今集的單人模式「英雄模式」。畢竟Splatoon雖然畫面走可愛路線，但實際上是個操作上限很高的硬核對戰遊戲；新玩家若果在連基本操作和概念都未掌握的情況下就去對戰，肯定會被老玩家們打到不要不要、連發生了什麼事都還未弄清楚就輸掉了。

而且今集的單人模式好玩之餘同時是個很好的練習，不少關卡都有特定主題，讓玩家熟習一種武器或是一個操作，如爬牆、跳躍、不同位置的射擊等。而隨著英雄模式進度、開放更多關卡之後，也能試用更多的武器；這樣就能在試到合心水的武器之後再去武器店解鎖，不用「盲中中」解鎖完武器卻發現用得不順手浪費了武器券。

單人模式的各個關卡（茶壺）中可試玩各種不同武器

還有一點就是遊戲不知道為什麼在使用手掣遊玩時預設開啟使用陀螺儀瞄準，而這個陀螺儀瞄準極為怪異；陀螺儀只負責上下瞄準、左右旋轉仍然要用右操縱桿操作，個人覺得是極度困難和不便（先不說瞄準難不難，單是拿著手柄時只要手腕稍為動一下準星就會移開，手柄拿久了想鬆一鬆手脆又會動到視角，極度反人類），在完成最初的新手關卡之後強烈建議馬上去設定關閉，就能變回標準的右操縱桿控制視角。

實在是不行的陀螺儀操作...

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2. 基本操作技巧



一些不論單人、協力還是對戰中都常用的技巧：

- 比起以人形移動，先射擊在地面鋪上墨汁再按L潛行往往會更快

- 受到傷害之後，站在友方的墨汁上能快速回復

- 潛在墨汁裡移動時濺起的水花很容易讓人敵人察覺，但是潛水時輕推L的話就能較慢但不濺起水花的方式移動，是偷襲敵人、偷偷前往戰略位置或逃跑保命時的重要技巧

善用潛行隨時可以殺對方一個措手不及

- 急速轉向：按實L在墨汁潛行時雖然可自由改變方向，但是轉換方向需要轉彎時間；秘訣是想轉向時，一路按實L然後輕按一下R（在實際丟出副武器之前馬上鬆開R掣）同時輸入想轉的方向，就能瞬間轉換方向，省去轉彎的時間。

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3. 快速上牆技巧



相當重要的操作技巧，老玩家基本都會。操作方式是：按實L潛水->按B跳躍->在跳到最高點之前輕點一下ZR開槍然後馬上放開（令牆上塗上墨汁）->在空中潛進牆中，看起來很複雜，但是練熟之後能夠一口氣呵成地使出。

這個操作的重要性在於在戰鬥中往往沒有時間讓玩家慢慢塗好牆壁再爬上去；熟習這個技巧之後就能在危急的時候馬上登上高處保命；另外也可利用這個快速登上制高處壓制對方。這個操作對輸入時機十分講究，需要多練習才能掌握。關於這個技巧網上有不少教學影片可以參考：

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4. 魷魚登頂



今集新加的動作，使出方式是潛於己方墨汁的牆壁時按實B蓄力，到蓄力完成時（兩眼會發出閃光作提示）放開B掣就一口氣跳至高處。優點是瞬間跳至高處以及有短時間的霸體，但相對地會有射擊精度下降的反效果。可能需要配合攻擊範圍較大的武器作範圍打擊、或是配合技能「動作強化」來減少射擊精度下降的反效果來使用。

魷魚登頂

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5. 魷魚滾行



和魷魚登頂一樣是今集新加的系統，在潛水狀態時將方向桿推向前進以外的方向同時按B鍵。例如正在向前方潛水，那麼將方向桿推左右或後（斜後也可）再按B就能使出魷魚滾行。和魷魚登頂一樣使用時會有短時間霸體，當不巧被對方射程壓制時可以快速躲進掩體救回自己一命；敵人正前方時也可以快速往左右移動、從側面攻擊對手。

魷魚滾行

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