荒野之息2 Botw2正名王國之淚Tears of The Kingdom發售日公開 八方旅人2正式發布 Nintendo Direct｜任天堂剛剛在香港時間9月13日晚上10時公開了最新一次的線上發布會「Nintendo Direct」，今次發布影片長度達40分鐘內容極足料，而令機迷最興奮的大概就是大家苦等已久的荒野之息2 Botw2終於正式公開發售日及正式名字。



荒野之息2正名《Tears of The Kingdom》王國之淚

9月13日的Nintendo Direct一如大家期望地以萬眾期待的神作《荒野之息2》作為壓軸公布，雖然今次公開全新影片只有約分半鐘，不過因為正式公布了新作名字《Tears of The Kingdom》（ティアーズ オブ ザ キングダム，暫譯王國之淚，大概之後會被簡稱為Totk）以及發售日期，相信fans們都滿意收貨了。

影片時間很短沒透露太多內容，最初40秒都是展示壁畫，大概和世界觀及故事有關。然後見林克打開像是神殿般的大門，場景是浮在半空中的群島；然後林克奔跑至崖邊從空中一躍而下、最後在滑翔機一般的機械上降落。然後鏡頭一轉，見林克跳躍攀爬到一塊浮石之上，然後扶著該石頭垂直向上上昇，大概是運用了遊戲中的某種能力。如此一來，相信今集可以分別在天空群島和地上兩個地區探索，以及會有相應的交通手段。

等到頸都長，終於有發售日

👉Splatoon 3斯普拉遁3簡評：一貫任天堂高水準 舊作基礎再強化

即睇薩爾達傳說荒野之息2王國之淚Tears of The Kingdom截圖：



+ 16

👉 Splatoon 3攻略｜實戰操作5大技巧｜魷魚登頂／魷魚滾行效果解說

薩爾達傳說王國之淚Tears of The Kingdom預定於2023年5月12日發售，平台為Switch。

👉Splatoon 3攻略｜對戰武器推薦 刮水刀、三發獵魚弓 新手對戰必用

而除了荒野息2之外今次Nintendo Direct還有一個驚喜發布，就是叫好又叫座的HD-2D復古像素風格RPG遊戲《歧路旅人》（八方旅人）Octopath Traveler公布正式續作《八方旅人2》Octopath Traveler II，並釋出宣傳影片。從影片所見今次將會於全新的大陸以全新的角色進行冒險，不過8個職業則和前作相同。戰鬥系統亦應該大致相同，但從影片所見應該追加了交通工具、建築等新內容玩法。另外值得一提今次官方已直接公布遊戲除Switch版外還有PS4、PS5和PC（Steam）版，只是還不知道會否有Switch限時獨佔或者中文版會否同步推出。

👉SD高達激鬥同盟攻略｜開荒必知5大心得 輕鬆擊敗Boss方法

👉 SD高達激鬥同盟 PS5版簡評｜動作流暢連招豐富 高達迷值得一玩