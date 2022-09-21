日本課金加幅達三成 蘋果調整App Store價格 3000日圓不再夠10連｜美元持續強勢之下令世界各地的物價隨之上漲，即使打機也受到影響；繼早前PS5宣佈加價之後，蘋果公司Apple也宣布將提高全球多個國家及地區的App Store價格。



各區App Store對應美元強勢調整價格 日服課金加幅達3成

據蘋果發出的通知指，App Store新價格將於10月5日生效，適用於購買應用程式及程式內購買功能（即一般所謂「課金」），但自動續訂服務如Apple Music等則不受影響。今次iOS加價影響所有使用歐元的國家和地區以及日本和韓國等部份亞洲地區；其中以日本App Store平均加幅達到三成。雖然蘋果未有說明加價原因，不過普遍認為今次加價主要是因應多國貨幣兌美元大幅貶值。

可能很快在日服《賽馬娘》課金會比現在貴三成

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蘋果App Store的課金系統並不讓開發者自行設定價格，而是須要將課金道具的價格按照蘋果提供的各個層級（Tier）來設定，蘋果再因應層級來分成。蘋果今次公布的新價目表中不同地區App Store的不同層級加幅亦不一，以港人常用的日本地區為例，第1級價格由120日圓（約6.56港元）加至160日圓（約8.75港元），加幅33.3%；第6級則由730日圓（約39.9港元）加至1000日圓（約54.66港元），加幅達37%。

即睇日本App Store課金新價格及加幅對比：



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港人玩日本手遊同受影響 3000日圓10連抽或成過去

雖然香港App Store不在這次加價名單內，不過香港有很多玩家都喜歡跨區去日本地區App Store玩「日服」遊戲；日本App Store加價的消息傳出後，玩家自然擔心10月以後遊戲課金將會更貴。日圓持續疲弱，由兩年前的7算跌到最近曾低於55算，近年用港幣在日服課金是相當「有賺」；例如《原神》課金最貴一單788港元，同樣一單日服為12000日圓，按匯率換算就是660港元、等如85折左右。因此價格調整可說是預料之中，只是沒有想到會一下子上漲三成那麼多。

日圓狂跌，使得近年玩同一款手遊時，日服課金會比港台等地區便宜

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手機遊戲課金向來有個大致「約定俗成」的價格，如一般來說「3000日圓10連抽」是一直以來的「公價」，惟加價後一個10連抽可能就會變成3900日圓。考慮到一下子加價30%相信大部份玩家都難以接受很可能影響課金意欲，手遊開發商可能會自行調低iOS版本的課金價格、盡量避免將加幅轉嫁到玩家身上，以免用戶減少課金甚至「棄坑」。

以後一個10連抽可能會由3000日圓變成3900日圓

開發商若想減少加價對玩家影響，可選擇主動降低課金商品價格層級，又或是維持新價格同時相應增加課金商品的內容量，例如將3000日圓10連抽變成3900日圓13連抽等。然而不管是哪個方法，都大概會對日本App Store的手遊開發商收入造成一定影響。

（蘋果加價通知原文）

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