假Splatoon 3斯普拉遁卡帶驚現Amazon 日本推特網民教4招分辦真假｜Splatoon 3 斯普拉遁3一推出便成為熱潮，在日本更是創下任天堂遊戲的首周銷量新紀錄，不過令人意想不到的是到了2022年竟然也有機會不幸買到假的實體遊戲。



日本三日賣345萬銷量破任天堂紀錄 要注意假卡帶乘虛而入

日本推特網民「あーくん」（@ArkFFXIV）早前在推特發帖，指自己在日本Amazon買到假的《Splatoon 3》斯譜拉遁3遊戲卡帶；他亦提供多張圖片指出分辨真和假Splatoon 3遊戲卡帶的方法，主要是假Splatoon的印刷質素較差、只有封面而沒有裡封、卡帶上圖片的印刷亦較差，以及卡帶晶片的部份有污垢。而最重要的是這假Splatoon 3卡帶插進Switch後不會啟動、沒有任何反應，連翻版都不是只是一張白卡/鐵皮。

圖左是贗品，圖右是正版，可見贗品左下角CERO的標記顏色明顯不同。https://twitter.com/ArkFFXIV/status/1571058233565126656?s=20&t=n3J5T8aLuIsrLslvSeECjg

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雖然目前災情主要集中於日本Amazon，不過也不排除這些假的Splatoon卡帶有機會流至香港，如果玩家買Game時不幸買到這些假帶便白白蒙受損失。建議買Game盡量選擇聲譽良好的分銷商；若想買二手遊戲的話，最好是選擇面交、自己帶Switch主機交收即場試game，如果發現卡帶有問題就可以即場取消交易。當然如果怕麻煩的話最直接就是在Nintendo eShop買下載版，就不會出問題。

以下就有日本推特網民誤買假Splatoon 3卡帶 教分辨方法：

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推主表示自己成功退款、沒有損失金錢，但亦希望不要有其他玩家不幸「中招」。帖文一出後獲得數萬讚好，值得一提是在帖文的留言討論中，推主有提到今次購買Splatoon 3從是「Amazon Outlet」購買的二手遊戲，出貨者亦是Amazon自己而非其他於Amazon出貨的第三方銷售商，對於Amazon出貨商品也買到假貨表示非常失望。香港玩家也別以為Amazon購物就可以掉以輕心啊！

https://twitter.com/ArkFFXIV/status/1571108006489903107?s=20&t=n3J5T8aLuIsrLslvSeECjg

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