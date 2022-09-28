《咒術迴戰》第2季將在2023年播放　更作出這樣安排一口氣播出

日前《咒術迴戰》的官方網站無預警的開始倒數計時，這種不做任何解釋的神秘舉動，讓大家的好奇心瞬間炸裂，開始紛紛猜測會是什麼樣的重磅消息，才會用出如此大陣仗，而在焦急等待了一週的時間後，終於來到了謎底揭曉的日子，本以為會是第二季預告，或是正式放送時間之類，沒想到 MAPPA 竟然宣布《咒術迴戰》動畫第 2 期將作為半年番播出，一口氣連播兩季，製作團隊完全是拼了！



《咒術迴戰》動畫第 2 期將連播「懷玉・玉折」與「澀谷事變」 篇章！

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MAPPA 表示，預定在 2023 年推出的《咒術迴戰》動畫第 2 期，將在播出完描繪 五條悟 與 夏油傑，兩人在咒術高專過去生活的「懷玉・玉折」篇章後，接連放送「澀谷事變」 篇章。與此同時，官方也釋出了全新的視覺圖，有趣的是，本次的「澀谷事變」視覺圖可以跟上週公開的「懷玉・玉折」視覺圖合併，恰好可以作為過去與現在的對照，反差的效果也讓人感到侷促不安。

雖然本次並未公開《咒術迴戰》動畫第 2 期的正式放送時間，但若依照《劇場版咒術迴戰 0》的上映時間，恰好與劇中同為 12 月 25 日來看，若要讓現實時間與「澀谷事變」篇章中的 10 月 31 日同步的話，《咒術迴戰》第 2 期不是在 4 月，就是在 7 月播出，總之應該會落在上半年無誤，一想到 2023 年中有一半的時間可以看《咒術迴戰》，就感覺到非常幸福啊！

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