世界最厚重《ONE PIECE》全長80公分、重17KG　單行本問世引爭議

最近法國出版社JBE Books與集英社，以及知名藝術家Ilan Manouach三方合作，共同推出史上最厚，也是最貴的《ONE PIECE》漫畫單行本。



今次這本史上最厚，也是最貴的《ONE PIECE》漫畫單行本共達21450頁的頁數，亦成為它全長80公分長的原因，其17KG的重量更是驚人，雖然大多讀者都會想「到底該怎麼翻才對」，但擁有它、收藏它，遠比翻閱更具有意義。

世界最貴的《ONE PIECE》漫畫單行本，共21450頁！

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當然冠上藝術家的名號與《ONE PIECE》的內容價格也不斐，一本書的售價為1900歐元。儘管這樣的價錢，還是吸引了不少買家，限量的50本一推出就賣完了。

不過也有網民質疑這史上最厚的《ONE PIECE》單行本是否有取得正版授權。因為《ONE PIECE》原作者尾田榮一郎的名稱並沒有出現在商品頁面的介紹中。而且在圖中單行本都是以「by Ilan Manouach」這樣署名。

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