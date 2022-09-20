《Cyberpunk 2077》在線人數屢創新高　全因Netflix新動畫帶動？

如果說最近你的好朋友正在沉迷《Cyberpunk 2077》，那可能並不是因為新更新的1.6版本或者折扣優惠，而是因為來自於扳機社（TRIGGER ）的一部名為《Cyberpunk：Edgerunners》的衍生動畫讓他意難平了。



《Cyberpunk 2077》在發布兩年之後，似乎重新迎來了遊戲熱度的第二春。其在線遊玩峰值在近一個月內屢次突破新高，截止自文章發布之前，遊戲已經迎來了新高——85555人。創下了自2021年1月上旬以來的最高紀錄。

《Cyberpunk 2077》最近人氣急升，是因為Netflix的新動畫所帶動？

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《Cyberpunk 2077》是知名遊戲《巫師》系列開發商CDPROJEKT RED公布的一款角色扮演遊戲，故事設定在黑暗的、科技極度發達的腐敗未來世界中，兼有沙盒元素與RPG機制。

如今遊戲現已經成為了Steam目前全球第二暢銷的遊戲大作，僅次於《Call of Duty: Modern Warfare II》的預購。這樣的好成績也要歸功於《Cyberpunk 2077》推出的衍生動漫《Cyberpunk：Edgerunners》。在當年，就有同名衍生劇集《The Witcher》促使遊戲《巫師3》銷量激增的先例。當然，《Cyberpunk 2077》最近1.6版本的更新、DLC內容的公布以及遊戲本體的半價折扣也是功不可沒。

這部Netflix出品，扳機社負責製作的動畫，自9月13日上線以來口碑爆棚。IGN、GameSpot等著名遊戲媒體都紛紛給予高分好評，甚至不吝讚美之詞的稱該部動漫「《Cyberpunk：Edgerunners》所呈現的夜之城是迄今為止最好的版本」。

相比大部分帶有擴充原遊戲世界觀以及故事的衍生作品，《Cyberpunk：Edgerunners》更多是建立在原作品的世界觀背景框架下進行創作。充滿暴力美學的畫面，優秀的音樂製作，在《Cyberpunk》這一世界觀下似乎一切都是相得益彰，那些因為遊戲發售之初而失望的玩家或許在這部作品下實現了他們的賽博夢。

動畫中幾乎完全還原了遊戲中的場景，各種熟悉的老熟人和設定，賽博精神病、超夢、以及荒坂與軍用科技的矛盾等。駭客時的界面、開車的導航地圖和路邊的行人狀態都完美的復刻遊戲。雖然沒有玩過遊戲也不妨礙看懂劇情，但對於已經玩過遊戲的玩家來說在看動漫中那些熟悉的場景時，自然也會為此會心一笑。

《Edgerunners》動畫的火爆、新版本的更新以及遊戲打折，讓已經推出兩年多的《Cyberpunk 2077》Steam在線人數翻了個倍，並且還在飆升中。然而越是有觀眾對《Edgerunners》讚不絕口，越是有更多的玩家再次進入夜之城，《Cyberpunk 2077》在當初給人的遺憾似乎就愈發強烈。

動畫給人留下深刻印象的劇情不由得就會讓人想起那些遊戲中慘被縮水的段落，隨處可見的浮空車和超夢對比遊戲發售後被刪減的內容和設定，那些在遊戲中沒有實現的賽博夢想也在動畫中得以實現。即使如此，《Cyberpunk 2077》也依然是你能體驗到，最好的賽博世界觀下的遊戲。

看完動畫後的你或許也想回到遊戲裏，重新「拜訪」一下那位在崗兢兢業業的荒坂保安隊長亞當重錘。如果你想深入體驗那神秘的賽博世界，沒有一張性能強大的顯卡或許可HOLD不住遊戲裏豐富的內容。

GALAX GeForceRTX 3080 Ti 金屬大師OC裝配鋁合金散熱鐵甲，壓鑄鋁合金一體成型上蓋，結合幾何的鏤空造型，帶來強勁的散熱性能提升。全新的Ampere核心架構，GDDR6X 12GB大顯存容量，超強性能暢爽3A大作。支援新一代光線追蹤與DLSS技術，結合NVIDAReflex低延遲技術，享受高幀數低延遲的爽快遊戲體驗。

《Edgerunners》的火爆也證實了《Cyberpunk 》這個IP依然有很多值得深挖的地方，我們也期待後續的DLC內容能給我們帶來更多的驚喜。

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