全職獵人Hunter X Hunter單行本發售有期 Jump宣布37集將在這時
撰文：COOL潮流生活網
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由日本漫畫大師 冨樫義博 所著的人氣少年漫畫《全職獵人HUNTER×HUNTER》，於 2018 年發行漫畫單行本第 36 集後，便因為 冨樫義博 長年嚴重腰痛的關係，遲遲未有續作。
好在今年 5 月時，冨樫義博 突然開設了 Twitter 帳號，並每日更新漫畫草稿進度，而前陣子告知大家正在修正中的《全職獵人HUNTER×HUNTER》第 37 集單行本，終於由《週刊少年 Jump》親自宣佈發售啦！
《全職獵人HUNTER×HUNTER》第 37 集單行本，終於有確定的發售日期，古勒比加可以下船了嗎？
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《全職獵人HUNTER×HUNTER》漫畫單行本第 37 集將在 11 月 4 日發售！
週刊少年 Jump 編輯部於19 日晚間，於推特上宣布由 冨樫義博 所著的《全職獵人HUNTER×HUNTER》漫畫單行本第 37 集，即將在 11 月 4 日發售，日本定價為 528 日圓。沒想到兩週前才宣布調整完成的單行本，這麼快就有了消息，希望官方可以趕快釋出封面圖，讓大家嗨個爽！
這次的《全職獵人HUNTER×HUNTER》單行本，可是讓大家整整等待了 4 年之久，孩子都已經可以讀完大學了⋯⋯。不過能在有生之年，看到新的《全職獵人HUNTER×HUNTER》單行本，已經非常滿足了，加上 冨樫義博 目前表示不會休息要接著畫，完全是一股準備要讓《全職獵人HUNTER×HUNTER》完結的氣勢啊！
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