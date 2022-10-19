《鬼滅之刃 刀匠村篇》第二波預告釋出 最新情報將於這天公開
撰文：COOL潮流生活網
出版：更新：
由 吾峠呼世晴 所著漫畫作品改編的超人氣動畫《鬼滅之刃》，於第二季「遊郭篇」播畢後，馬上便宣布了第三季「刀匠村篇」的製作消息，不過於今年 4 月釋出首波動畫預告後，就沒有了相關資訊。而在等待了近半年的時光後，官方終於宣布預定將在今年 12 月 10 日，為大家帶來《鬼滅之刃 刀匠村篇》的最新預告！
《鬼滅之刃 刀匠村篇》最新情報將在 12 月 10 日公開！
官方表示，將預定在 12 月 10 晚間於日本富士電視台播放《鬼滅之刃劇場版：無限列車篇》，而在電影播放結束後，便會緊接著放送關於《鬼滅之刃 刀匠村篇》的最新預告內容，不知道屆時會不會揭曉動畫的正式播出日期？
《鬼滅之刃 刀匠村篇》最新情報：
+24
通過官方先前釋出的預告以及視覺圖，大家可以得知《鬼滅之刃 刀匠村篇》的故事，將會圍繞著「霞柱」時透無一郎，以及「戀柱」甘露寺蜜璃 而展開，並與主角 竈門炭治郎、竈門禰豆子、我妻善逸 與 嘴平伊之助 一行人，面對更加強大的上弦鬼「空喜」、「可樂」、「憎珀天」，想必戰鬥場面也會更加壯觀，也期待看到 ufotable 還會端出什麼樣神乎其技的動畫製作技術！
延伸閱讀：鬼滅之刃：無限列車篇︱十大最強「呼吸」排名 水之呼吸僅第七
+5
《鬼滅之刃 刀匠村篇》宣傳影片釋出 如何呈現好身材戀柱成爭議《鬼滅之刃：遊郭篇》ED由神秘歌姬Aimer獻唱 4件事讓你更了解她《鬼滅之刃》人氣不再！新TV動畫收視大跌 《遊郭篇》能否回勇？《鬼滅之刃：遊郭篇》開播在即 網民列5大看點 首集竟獲這安排《鬼滅之刃 火之神血風譚》18名角色全公開 「鬼」免費DLC登場《鬼滅之刃》新作8月開始連載！炭治郎、彌豆子青春熱血故事再開《鬼滅之刃無限列車篇》票房狂破紀錄 傳奇作品竟曾險被腰斬？
延伸閱讀：
減重後的德古拉怎麼防？ T1 首場熱身賽就秀無解「站扣」，獵鷹起飛、內外開火輕鬆射日！
【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】