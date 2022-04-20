《鬼滅之刃 刀匠村篇》宣傳影片釋出　如何呈現好身材戀柱成爭議

由日本漫畫家吾峠呼世晴的作品改編動漫《鬼滅之刃》系列，於年初時播畢備受眾人期待的第二季動畫《鬼滅之刃 遊郭篇》，很快的官方就公布下一季《鬼滅之刃 刀匠村篇》的製作消息，效率可說是相當令粉絲們滿意。而官方也於近日釋出了首波的宣傳影片，以獨特手法帶領大家回顧過往的片段以及一小段關於續作的全新畫面，雖然正式的推出時間仍未公開，但多少撫慰了觀眾們焦急等待的心情，希望能早日跟下一季相見啊！



篇章主角霞柱「時透無一郎」、戀柱「甘露寺蜜璃」登場！

宣傳片的開頭以捲軸的意象方式，從《鬼滅之刃》第一季故事的畫面一路延展至現在的動畫進度，如走馬燈般重現大家喜愛的那些經典橋段，不論是動人片刻還是刺激的戰鬥環節，都能瞬間勾勒起觀看動畫時那股激動澎湃的心情，最後捲軸緩緩昇至雲霧中，揭開的是續篇的帷幕，炭治郎靜靜觀看著兩位鍛刀師細心的鑄造刀身，在敲打聲中嶄新的日輪刀也就此誕生，下一篇章的主要角色霞柱「時透無一郎」、戀柱「甘露寺蜜璃」也紛紛現身，好期待屆時動畫組又會端出什麼樣的驚世之作！

官方釋出《鬼滅之刃 刀匠村篇》的最新宣傳片，不過戀柱「甘露寺蜜璃」的畫面暫時不是太多。

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令人在意的《鬼滅之刃 刀匠村篇》戀柱畫面！

雖說宣傳片有將近三分鐘的時長，卻大部分都在回憶殺，令人直呼：「完全看不夠啊！」，但相信對於許多觀眾來說，戀柱「甘露寺蜜璃」有露臉就已經夠心滿意足了吧！只是不知道屆時動畫組會如何呈現戀柱在漫畫中泡澡的片段，許多女性讀者在看到這個橋段時，由於作者太過凸顯戀柱的身材而感覺到不舒適，引起了不少的爭議，或許是如此，這次預告中的戀柱畫面才沒有讓全身入鏡，深怕她的好身材又惹起話題，製作組拿捏得也真是精準，鏡頭只要稍微往下一點，想必就會有不少網友炸鍋吵翻天了！

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