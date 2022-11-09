鏈鋸人主題曲《KICK BACK》MV釋出　米津玄師大秀肌肉成網絡梗圖

日本漫畫 鏈鋸人（チェンソーマン）為漫畫家 藤本樹 筆下的作品，故事設定與近代相近，而這裡橫行著名為「惡魔」的怪物，同時也存在名為「惡魔獵人」人類，意指與惡魔締結契約，以消滅惡魔為業的人。由於擁有居高不下的人氣，在前陣子宣布動畫化後引來粉絲集體暴動，而目前動畫也在各大平台上開播，此作品除了擁有黑暗又奇幻的風格，動畫的音樂陣容也十分強大！最為被討論的歌手則為替《鏈鋸人》演唱 OP 的日本鬼才創作歌手「米津玄師」。



原以「Hachi」名義發佈歌曲 累積七首創作歌曲點閱破億

米津玄師 在 2009 年左右開始以「Hachi（ハチ）」的名義在「NICONICO動畫」網站上發佈以 VOCALOID 製作的音樂，至今已累積七首 VOCALOID 創作歌曲擁有千萬甚至億點閱率，然後 米津玄師 則表示「不想再藏在 VOCALOID 的隱形斗篷內」，才開始用本名發行個人專輯。 米津玄師 曾替不少日劇與動畫獻聲演唱主題曲，舉凡日劇「MIU 404」、「UNNATURAL 法醫女王」以及動畫「我的英雄學院」，多才多藝的 米津玄師 不只是音樂家、創作歌手，更是一名插畫家。

+ 12

鍛鍊成肌肉怪物？粗壯手臂超詭異成迷因

近日 米津玄師 釋出了鏈鋸人主題曲《KICK BACK》的 MV，可以看到影片中的他透過不停的健身，最後成了一個「肌肉猛男」，粗壯的手臂讓整個人的比例變得超詭異，不少網友在看過 MV 後表示：「太有病了，跟鏈鋸人一樣」、「浪費一張好看的臉，不過我喜歡 XD」、「這不是我認識的米玄律師啊（誤）」，而Twitter上也衍生出一個「#KICKBACK_米津玄師」的 TAG，可以看到有許多網友將這一幕的米津做成迷因以及梗圖，甚至還出現類似進擊的巨人的「跑跑米津玄師」，只能說米津成功帶起了一股風潮，真不愧是天才啊。（笑）

延伸閱讀：Coser 神還原動畫《鏈鋸人》鏈鋸惡魔震撼全場 製作影片大公開

+ 12

延伸閱讀：

「這雖然是遊戲 ，但可不是鬧著玩的。」終於到了《刀劍神域》的正式發行日！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】