SPY×FAMILY 第二季開播　我的英雄學院邁入高潮　秋季5大新番動畫

秋季新番開播，你看了哪幾部呢？春、夏的陣容已經足夠豪華，秋季更是集合超人氣漫畫的改編和過去幾季霸權的續作，簡直能媲美神仙打架讓人眼花撩亂。



今天就讓筆者為你精選2022年絕不能錯過的幾部秋季新番動畫！

▼▼▼2022秋季5大新番動畫推薦▼▼▼

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1. 鏈鋸人

好幾度登上推特話題排行，絕對是秋季動畫中討論度最高的，是改編自少年漫畫的《鏈鋸人》。與電鋸惡魔共同生活的主角電次，生活在社會底層，還慘遭背叛殺害。意識矇矓中與惡魔簽下契約，並以「鏈鋸人」的姿態復活，從此開始與惡魔戰鬥的黑暗英雄譚。

除了由製作過《Yuri!!! on ICE》和《Banana Fish》等多部知名作品的動畫公司MAPPA擔任製作，片頭請來米津玄師，片尾更是請來12個超有名創作歌手輪番上陣，包括Eve、Aimer、ZUTOMAYO（ずっと真夜中でいいのに。），堪稱史上最豪華的OP、ED陣容。動畫和樂曲都是最高品質製作，讓人期待度爆表。

宣傳期間在推特使用「#チェンソーマン」或「#chainsawman」tag會附上電鋸惡魔迷你波奇塔的圖示，非常可愛。

2. SPY×FAMILY 間諜家家酒 第二季

大家最喜歡的安妮亞隔了一季回來了！為了維持兩國和平，代號「黃昏」的間諜接下了「在一週內組成家庭，潛入貴族學校懇親會」的任務。情急下找來的妻子和女兒意外的分別是殺手和超能力者，開始了互相隱瞞身分，危機四伏但歡樂的每一天。

第二季除了有新角色登場，網友推測這一季結尾將演到有精彩對手戲的段落，相當值得期待。

3. 我的英雄學院 第六季

同樣是改編自人氣少年漫畫的《我的英雄學院》，描述超能力隨處可見的世界，沒有超能力的主角綠谷目標成為最強英雄的故事。英雄和敵人全面開戰的第六季，將發生比過去更激烈的衝突，劇情邁入高潮。

製作團隊和之前相同是擅長動作場面的動畫公司BONES製作，戰鬥流暢又充滿魄力，喜歡動作戲的人絕不能錯過。

偏向群像劇的《我的英雄學院》也有著很細膩的角色心理刻畫，無論是舊角色的成長，還是想法迥異的新角色登場，都很讓人期待。

4. BLEACH 千年血戰篇

睽違十年重回螢幕，同樣是人氣少年漫畫改編的《BLEACH》劇情終於進入千年血戰篇，系列最終章。由於機緣意外成為「代理死神」的少年一護，被捲入死魂所處世界屍魂界的動亂之中，並在各種激戰中成長。這次他所居住的空座町發生異變，一護為了守護家鄉再次拿起斬魄刀，與新的敵人戰鬥。與此同時，屍魂界也被宣戰，揭開「死神」背負了千年的因緣。

《BLEACH》系列雖然知名度不及同期其他作品，依然影響許多人，可說是少年漫畫經典之一。無論舊雨新知，都能在這一季見證經典完結，現在正是入坑好時機。

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5. PUI PUI 天竺鼠車車 駕訓班篇

2021年造成天竺鼠熱潮的定格動畫「天竺鼠車車」第二季終於開播！所有汽車都變成天竺鼠的世界觀中，可愛卻容易暴走的天竺鼠因交通意外被抓進駕訓班，這次又將引起怎樣的騷動？除了在日本引起廣大迴響，台灣留下在一週內重播了32遍的紀錄，連美國紐約時報都有報導這部動畫。

無論是大人小孩都能享受，近期療癒力最高的動畫，最適合喜歡輕鬆可愛動畫的你。

眼福滿滿的動畫之秋！

除了以上提及的幾部，同樣是強勢回歸的《路人超能100》和《POP TEAM EPIC》、超懷舊作品復刻重製《福星小子》和一開播即造成話題的《秋葉原冥途戰爭》，也都很值得放入待看清單。馬上挑一部來陪伴你度過秋季吧！

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