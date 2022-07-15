藤本樹人氣作品《鏈鋸人》第二部啟動　這裏有免費網上中文版可看

日本漫畫家 藤本樹 創作的暗黑奇幻漫畫《鏈鋸人》，自 2018 年 12 月 3 日首度於《週刊少年Jump》連載後，便一發不可收拾的暴紅了起來，漫畫累積至今銷量已經突破 1100 萬本，2020 年底《鏈鋸人》第一部完結後，粉絲們就殷切期盼著第二部的來臨。



在等待了將近一年半的時間後，《鏈鋸人》第二部終於於7月13日開始連載，最新的 98 話中文版也於台灣代理商，東立出版社的電子書城上架，並提供免費觀看！

《鏈鋸人》在講什麼？

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《鏈鋸人》第二部連載開始，獵奇程度再突破？

《鏈鋸人》講述貧困的少年淀治為了償還父親留下的鉅額負債，惡魔波奇塔合作獵殺惡魔，而在淀治遭到暗算被肢解後，波奇塔自願以契約的方式和淀治的心臟結合，讓他重獲新生並擁有變身成鏈鋸人，淀治這份不俗的力量也被政府組織「公安對魔特異課第 4 課」看上，殊不知加入後，淀治生活中的腥風血雨才正式展開⋯⋯。

《鏈鋸人》第二部的故事將從淀治進入高中就讀，並繼續擔任剷除惡魔的鏈鋸人展開，除了全新的生活外，也加入了許多新角色，畢竟上一部的角色領了不少便當（誤）。除了漫畫第二部之外，由《咒術迴戰》、《進擊的巨人》動畫公司 MAPPA 製作的《鏈鋸人》改編動畫也即將於今年下半開播，團隊同時保證不會對原作進行任何刪減，大家想看的絕對都看得到！

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