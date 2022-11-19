宮崎駿退休作？改編日本人氣兒童文學作品　引退詐欺史大整理

日本國寶級動畫大師宮崎駿曾多次宣布退休，每一部作品都抱持著「最後一部」的精神與用心來對待，不過也因此讓多部作品都被冠上「宮崎駿退休前告別作」的稱號。預計於2023年上映的動畫電影《你想活出怎樣的人生》（君たちはどう生きるか），將再度成為粉絲們引頸期盼的「宮崎駿退休作」。



改編人氣兒童文學作品 日本百年讀者最喜歡的一本書

《你想活出怎樣的人生》改編自兒童文學家吉野源三郎在1937年出版的經典同名小說，故事講述少年白尼因為受到大學剛畢業的舅舅影響，開始思考各種人生課題，諸如友情、勇氣、歧視、偏見、霸凌、貧富差距等等，以及人與社會的關係，在過程中找尋人類的價值，是能夠引人共鳴又充滿哲思的作品。

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小說《你想活出怎樣的人生》在日本非常受高中生歡迎，還曾獲得「日本百年讀者最喜歡的一本書」票選第2名。雖是昭和時代的作品，但書中所探討的議題放到紛紛擾擾的現代社會中也讓人深有所感，宮崎駿便是受到書中的內容感動，才決定要將這部小說製作成動畫電影。

《你想活出怎樣的人生》於2017年公開製作消息，在完成《風起》宣布退休後宮崎駿又再度復出，表示這「真的是人生最後一部」動畫電影。歷時5年，電影終於傳出在明年（2023）上映，讓不少宮崎駿的粉絲都非常期待。雖然「宮崎要退休」的傳言已經出現許多次，但想到這有可能真的會是宮崎駿的最後一部作品，還是讓許多人覺得這部作品「非看不可」。

曾經7度宣布退休！日本節目整理「宮崎駿的引退詐欺史」

今年已經81歲的宮崎駿，其實在先前就曾經多次對外宣布自己要退休，但之後仍持續推出新的動畫作品，讓許多粉絲都覺得被「欺騙感情」。曾有日本節目整理了宮崎駿宣布對外退休的發言紀錄，發現早在1986年宮崎駿就曾宣布要退休，而類似的公開發言居然高達7次。

日本節目整理了「宮崎駿的引退詐欺史」，發現其實在1986年《天空之城》上映後，宮崎駿就曾透露「想在人生的巔峰引退」；1992年製作《飛天紅豬俠》時還曾表示「我的動畫已經結束」；1997年《幽靈公主》獲得各界好評，宮崎駿更直言「這真的是最後的隱退之作了」，但之後仍持續製作動畫。

2001年經典作品《千與千尋》誕生時，宮崎駿宣稱要「正式引退來幫助更多吉卜力創作者；2004年又推出《哈爾移動城堡》，表示：「這是這幾年來最佳的退休時機。」；但在2008年還是出現新作《崖上的波兒》，宣布：「因為體力關係，這真的是最後的長篇動畫了。」雖然如此，宮崎駿仍製作了《風起了》，並在2013年上映時表示「這一次真的是正式引退的機會」。

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每一部都可能是退休作 每次復出都讓粉絲鬆一口氣

在《風起了》之後，許多人以為宮崎駿是真的退休了，沒想到後來又傳出製作《你想活出怎樣的人生》的消息。不少人猜測，可能是因為2016年《你的名字》上映後票房超過了先前一直屹立不搖的《千與千尋》，才讓宮崎駿受不了刺激決定復出。

不論真相為何，宮崎駿再度推出新作仍讓粉絲們感到開心，雖然已經被「騙」了許多次，但想到年事已高的宮崎駿，或許真的有可能在某天正式退休，這也讓大家在每一次發現他又再度復出時鬆一口氣，並格外珍惜每一次的新作品，希望這個「謊言」成真的日子晚點到來。

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