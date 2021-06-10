撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-06-10 09:00

由 日本電玩公司Level-5、吉卜力工作室和久石讓攜手打造的世界知名奇幻遊戲《二之國（第二國度）》的世界觀，推出手遊版《二之國：交錯世界》，6月7日在App store、Google Play開放下載，馬上成為App store免費遊戲下載排名第一，究竟這款手遊有什麼樣的魅力，讓玩家趨之若鶩呢？

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察《二之國：交錯世界》近3個月的聲量高峰，發現高峰都是落在實況主或YouTube發文推薦，其中6月7日達到聲量最高峰439筆，《二之國：交錯世界》開放下載，雖然6月8日才正式登入遊玩，但從《二之國》本作打出的知名度，讓許多玩家早就摩拳擦掌想要趕快用手機暢遊這款畫面精美的奇幻手遊。

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《二之國：交錯世界》一進入遊戲可以看到大量精美動畫，角色設定還可以按照自己喜好，變換髮色、眼睛顏色，以及服裝顏色，除了培育角色，在遊戲裡玩家還可以打造自己的王國，可以與其他玩家一起造訪不同設施，或透過「侵襲戰」發動攻擊，奇幻的世界觀加上精美畫面，讓玩家直呼超期待，我們透過《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字來看是什麼元素最吸引網友吧！

網友討論焦點大多放在「高品質」的「畫面」、「動畫」，由日本電影配樂大師久石讓創作的背景「音樂」，以及沿用知名奇幻遊戲《二之國》的世界觀卻展開全新的「故事」，讓新舊玩家都相當期待。

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分析說明 分析區間：本文分析時間範圍為2021年03月11日至2021年06月08日。 資料來源： 《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。 研究方法： 系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『二之國：交錯世界』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。 *註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。 *註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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