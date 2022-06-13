Netflix攜手伊藤潤二　富江、人頭氣球等20部經典作品將動畫化

Netflix官方宣佈將推出伊藤潤二漫畫作品改編的動畫劇集《狂人伊藤潤二：日本恐怖故事》，該作包含20個故事，包含《富江》、《雙一》、《人頭氣球》等知名作品。



伊藤潤二1963年7月31日出生於日本岐阜縣，為日本殿堂級驚悚漫畫作家。

伊藤潤二親自宣傳，他的多個作品將動畫化，並在Netflix上播放。

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在伊藤潤二所創造的世界裡，一個平凡無奇的東西、想法或事件，因伊藤潤二寫實的畫風，整個故事就像活著一樣，栩栩如生。 《富江》、《雙一》、《人頭氣球》、《漩渦》、《魚》等都是非常具有代表性的作品。

不少作品都是首次動畫化。伊藤潤二本人出鏡分享了這幾部作品的人設圖，並暢言當時的創作心路。動畫劇集《狂人伊藤潤二：日本恐怖故事》將於2023年上線Netflix。

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